Тesla пообіцяла зробити безкоштовною зарядку електромобілів

Відділення компанії Tesla в Китаї повідомило, що через спалах коронавируса 2019 nCoV почне безкоштовно заряджати електромобілі клієнтів на фірмових станціях Supercharger.

Про це повідомляє Electrek. Повідомлення про те, що зарядка стала безкоштовною, буде виводитися на екран електромобіля.

Зарядна станція Tesla Supercharger townnews.com

За словами керівництва, рішення було прийнято для того, щоб знизити ризик передачі інфекції. Передбачається, що безкоштовна зарядка дозволить власникам електромобілів менше користуватися громадським транспортом.

Виробник обіцяє знову попередити власників електромобілів перед тим, як зарядка знову стане платною.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли компанія Tesla намагається допомогти тим, хто опинився в надзвичайних обставинах. Раніше безкоштовна зарядка надавалася в регіонах, де вирували урагани і лісові пожежі. Крім того, тоді виробник відміняв програмні обмеження акумуляторів, за рахунок чого збільшувався пробіг без підзарядки.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде почали акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

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