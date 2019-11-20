Tesla увеличила максимальную скорость своего популярного электрокара

Компания Tesla увеличила максимальную скорость Performance версии электрокара Model 3 до 261 км/ч.

Об этом сообщается на сайте производителя авто. Стоит отметить, что пока изменения коснулись лишь версии, которая продается на территории Австралии.

Электрокар Tesla Model 3 Perfomance Edition cleantechnica.com

Вместе с увеличением максимальной скорости, Model 3 версии Perfomance теперь продается по увеличенной стартовой цене. Представители компании подняли ценник на 1000 австралийских долларов, из-за чего теперь электромобиль доступен по цене в 93 тыс. австралийских долларов (порядка $64 тыс.)

Скриншот австралийской версии сайта Tesla thedriven.io

Увеличение максимальной скорости связано не с более продвинутым оборудованием, а с обновлением программного обеспечения, отметили в компании. Последнее обновление также улучшило дальность движения автомобилей Tesla примерно на 6%, хотя данные не отображается на австралийском сайте Tesla из-за местных правил.

Стоит отметить, что ни увеличение цены, ни увеличение максимальной скорости не коснулись моделей версии Standard Range Plus или Long Range.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Tesla анонсировали увеличение емкости аккумуляторов в электромобилях Model S и Model X с трансмиссией Plaid.

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