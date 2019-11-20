Tesla збільшила максимальну швидкість свого популярного електрокара

Компанія Tesla збільшила максимальну швидкість Performance версії електрокара Model 3 до 261 км/ч.

Про це повідомляється на сайті виробника авто. Варто відзначити, що поки зміни торкнулися лише версії, яка продається на території Австралії.

Електрокар Tesla Model 3 Perfomance Edition cleantechnica.com

Разом зі збільшенням максимальної швидкості, Model 3 версії Perfomance тепер продається за збільшеною стартовою ціною. Представники компанії підняли цінник на 1000 австралійських доларів, через що тепер електромобіль доступний за ціною у 93 тис. австралійських доларів (близько $64 тис.)

Скріншот австралійської версії сайту Tesla thedriven.io

Збільшення максимальної швидкості пов'язано не з більш просунутим обладнанням, а з оновленням програмного забезпечення, відзначили у компанії. Останнє оновлення також поліпшило дальність руху автомобілів Tesla приблизно на 6%, хоча дані не відображається на австралійському сайті Tesla через місцеві правила.

Варто відзначити, що ні збільшення ціни, ні збільшення максимальної швидкості не торкнулися моделей версії Standard Range Plus або Long Range.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Tesla анонсували збільшення ємності акумуляторів в електромобілях Model S і Model X з трансмісією Plaid.

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