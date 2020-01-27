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27 января • обновлено в 16:42
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"Беспроводная зарядка": Tesla случайно раскрыла планы по обновлению электромобилей

1.1т
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В обновлении прошивки электромобилей Tesla нашли упоминания об изменениях, которые будут внесены в конструкцию новых авто компании.

Взломать свежую прошивку бортовых компьютеров Tesla смог пользователь социальной сети Twitter под ником @greentheonl, пишет Engadget. Обновление стало доступно для установки всего пару дней назад, отмечает издание.

Tesla Model X

Tesla Model X

ecarsrange.com

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Отмечается, что в коде прошивки обнаружились упоминания о встроенной беспроводной зарядке стандарта Qi для моделей Model S и Model X. Также инженеры компании оставили упоминания нового типа зарядного порта, информацию про улучшенную подвеску и новые сиденья.

Авторы издания отмечают, что текущее обновление программного обеспечения Tesla уже доступно в Китае. Оно включает функцию для связи со службой поддержки через WeChat, а также новые игры, такие как Happy Mahjong, Fight Landlords и Happy Upgrade. Также в нем есть приложение для погоды и контроля качества воздуха.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания Tesla на международном соревновании хакеров Pwn2Own предложила взломать свои электромобили за крупное вознаграждение.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Green Oboz Tesla электромобили
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