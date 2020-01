"Беспроводная зарядка": Tesla случайно раскрыла планы по обновлению электромобилей

В обновлении прошивки электромобилей Tesla нашли упоминания об изменениях, которые будут внесены в конструкцию новых авто компании.

Взломать свежую прошивку бортовых компьютеров Tesla смог пользователь социальной сети Twitter под ником @greentheonl, пишет Engadget. Обновление стало доступно для установки всего пару дней назад, отмечает издание.

Отмечается, что в коде прошивки обнаружились упоминания о встроенной беспроводной зарядке стандарта Qi для моделей Model S и Model X. Также инженеры компании оставили упоминания нового типа зарядного порта, информацию про улучшенную подвеску и новые сиденья.

New hardware incoming.

Integrated inductive phone charger (Qi) for S/X cars.

Two new S/X battery types in several configs (not yet sure of the capacity - TBD)

new lumbar (so new seats?)

New charge port type.

New suspension version.

I would speculate all these are imminent 1/