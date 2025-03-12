Выступление народного депутата Николая Княжицкого с трибуны Верховной Рады Украины

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Вчера мы все наблюдали за переговорами в Саудовской Аравии. Похоже, что отношения Украины с США улучшаются, но к перемирию, о котором говорят в переговорах, мы не стали ближе. Россия прямо заявила, что готова к перемирию только по достижении своих конечных целей. А ее конечная цель – уничтожение Украины.

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Отже, війна триває, і ми повинні бути до цього готові. У цій боротьбі роль союзників є критично важливою. Саме тому візит міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі має величезне значення. Польща, країни Балтії та Скандинавії – наші природні союзники. Вони можуть стати локомотивом підтримки України в Європейському Союзі.

Гасло наших Майданів "Україна – це Європа" сьогодні як ніколи актуальне. Але останні події показали ще одну істину: Європа – це Україна.

Після політичних потрясінь останніх тижнів у відносинах США, ЄС та НАТО стало зрозуміло, що безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України. Учора на форумі Європарламенту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки. Але цей вирішальний момент стосується не лише України. Йдеться про всю Європу і про безпеку всього континенту.

Сьогодні перед нами три ключові процеси, які визначатимуть майбутнє війни, безпеку України та Європи.

По-перше, це продовження військової допомоги від союзників. Після рішень ЄС про переозброєння, виділення фінансування для України та рішень "коаліції охочих", що засідає в Парижі та Лондоні щодо гарантування нам безпеки, знаємо, що допомога продовжуватиметься.

По-друге, це необхідність гарантування участі України в європейській оборонній системі, яка народжується прямо зараз. Ми хочемо бути членом НАТО, але маємо бути готовими до того, як сказала Урсула фон дер Ляєн і багато європейських лідерів, що виникне потреба у створенні європейського оборонного союзу.

По-третє, Україна матиме гарантії на майбутнє, коли стане членом ЄС, без яких безпека й мир в Європі неможливі. Події останнього часу це показали більш ніж промовисто.

Сьогодні перед Україною стоїть виклик: неприпустимо зробити війну "прийнятною", але важливо вибудувати реальні механізми безпеки. Якщо США дотримуватимуться принципу "мир через силу", а Європа продовжить оборонну інтеграцію, шанс на справедливий і стійкий мир зросте.

Але всі українці мають розуміти: справжні гарантії миру – це не документи і декларації, а наша армія, військово-промисловий комплекс і демократичні принципи організації суспільства.

Міцна оборона, сильна економіка та справедливе суспільство – ось три стовпи, завдяки яким Україна стане повноцінним членом Європи.