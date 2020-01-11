Tesla предложила взломать свои авто за крупную сумму: хакеры получат ряд испытаний

Компания Tesla на международном соревновании хакеров Pwn2Own предложит взломать свои электромобили за крупное вознаграждение.

Для желающих принять участие в соревновании Tesla подготовила $1 млн и электрокар Model 3 в подарок, сообщает Electrek. Конкурсное состязание пройдет в канадском Ванкувере.

Электромобили Tesla steemit.com

Во время конкурса хакеры смогут получить награды в трех категориях, которые соответствуют уровням безопасности электромобилей Tesla. Размер вознаграждения будет меняться от уровня к уровню.

За нахождения уязвимости в модулях Wi-Fi или Bluetooth, что соответствует третьему уровню, взломщик получит $60 тыс. В рамках задач второго уровня хакеру предложат получить доступ к развлекательной системе авто, за что положена награда в $250 тыс. Тот, кто сможет перехватит управление автопилотом, получит $500 тыс. в качестве награды за испытание первого уровня.

Кроме того, Tesla также обещает подарить электромобиль Model 3 за взлом виртуального ключа от своих электрокаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2019 года Tesla выпустила рождественское обновление прошивки своих электромобилей. Владельцы авто получили голосовое управление, обновление автопилота, новые игры и улучшение навигатора.

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