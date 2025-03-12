Я с самого начала писал и говорил, что как бы Трамп ни грозил Украине, как бы ни облизывал Путина и какие бы ни закатывал истерики Зеленскому, в финале он все придет к тому, что будет вынужден угрожать и ставить ультиматумы Кремлю. (Если, конечно, Трамп действительно хочет мира, в чем у меня уже начали появляться сомнения).

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Иначе и быть не могло: война нужна России, войну начала и продолжала Россия и остановить войну тоже может только она. Украина на это просто физически не способна.

Трамп и его люди пошли долгой дорогой: зачем-то разосрались с Европой и Украиной, устроили шапито в Белом доме, но теперь все равно оказались в точке, где нужно давить на Путина. И вроде даже начали давить.

Жаль, что много времени упустили, но и так хорошо.