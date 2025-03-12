В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о полном запрете русского языка в школах: что известно

11 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13072 о полном запрете использования русского языка в школах – включая перемены и во внеурочное время. Им предлагается ввести в Закон Украины "Об образовании" новое понятие "украинскоязычная образовательная среда", а также дополнить ряд статей обязанностями субъектов образовательной деятельности.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык. При этом действующая редакция Закона "Об образовании" не охватывает вопрос использования языка участниками образовательного процесса вне его формальных границ (на переменах, в учительских комнатах, на территории учебного заведения после занятий и т.п.).

Украинскоязычная образовательная среда — это та, в которой студенты, ученики, дошкольники, преподаватели, учителя и воспитатели общаются на территории учебного заведения на украинском как на уроках и занятиях, так и на перерывах, в укрытиях, во внеучебное время. В то же время, общение на иностранных языках разрешено на определенных уроках, встречах с иностранными делегациями или на подобных мероприятиях.

"Сейчас в Украине вне занятий дети, студенты и педагоги в образовательной среде часто общаются на иностранном языке, преимущественно на языке страны-агрессора – на русском. Это негативно влияет как на формирование речевых навыков (компетенций) у детей, так и на становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства", – говорится в документе.

По закону преподаватели и администрация должны поощрять детей общаться на украинском языке не только во время уроков, но и во время перерывов на всей территории учебного заведения – в коридорах, на спортивных площадках, в столовых и т.д., отметила одна из инициаторов законопроекта Наталья Пипа.

Она подчеркнула, что о наказании или принуждении в отношении детей речь не идет. Депутат также напомнила, что на сегодняшний день уже действует норма относительно учителей, которые не общаются на переменах на украинском языке. Они с 2022 года несут административную ответственность в виде штрафа.

"Задача учебного заведения – создать такую среду, в которой ребенок будет заинтересован учиться и общаться на украинском языке. Это могут быть языковые клубы, тематические уроки, интересные внеклассные занятия, встречи с представителями культуры и тому подобное", – написала Пипа.

Кроме нее среди инициаторов законопроекта первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович.

Законопроект также предусматривает, что родители получателей образования обязаны привлекаться к созданию и поддержанию в учебном заведении украинскоязычной образовательной среды.

Документ также закрепляет случаи, не считающиеся нарушением обязанности создавать для получателей образования украинскоязычную образовательную среду:

– изучение в соответствии с законом иностранных языков, языков коренных народов, национальных меньшинств Украины;

– использование наряду с государственным языком языка соответствующего национального меньшинства в учебных заведениях, где есть классы (группы) с обучением языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, в образовательном процессе и во время других форм взаимодействия получателей образования, получающих образование языком такого национального меньшинства, между собой и с другими участниками образования;

– обеспечение государством изучения и применения в образовательном процессе английского языка в соответствии с законом;

– преподавание в учебных заведениях одной или нескольких дисциплин на двух или более языках (на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза);

– право свободного выбора языка образовательного процесса частными учебными заведениями (за исключением языка, являющегося государственным (официальным) языком государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом).

Как сообщал OBOZ.UA, учитель физики Руслан Цыганков, видео которого набирают миллионные просмотры, рассказал, что когда ученики обращаются к нему на русском языке, он делает им замечания. В частности, педагог просит повторить сказанное. Когда дети это слышат, сразу начинают понимать, в чем проблема.

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