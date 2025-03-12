Местами порывы ветра и дожди с грозами: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 13 марта

В четверг, 13 марта погода в Украине будет капризной. Ожидается сильный ветер, дожди и вместе с тем почти летнее тепло.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, на погоду повлияет циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Циклон, центр которого будет размещаться над Польшей, принесет в Украину порывистый ветер, повышенную влажность и локальные дожди. Однако погода в целом будет оставаться теплой, особенно на юге страны, где температура воздуха днем достигнет +22 градусов.

Днем атмосферное давление будет ощутимо падать, что повлечет за собой ветреную погоду. Так, в Карпатах и других регионах Украины, кроме восточных и большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В западных областях пройдут умеренные дожди, а в Карпатах и Закарпатье возможны ливни с грозами. В центральных, северных и Харьковской областях днем пройдут небольшие дожди.

Температура по стране существенно не изменится. Ночью ожидается +4…+9 градуса. Днем столбики термометров будут показывать +14...+19, а на юге страны будут достигать +22.

Холоднее всего будет в Карпатах, где температура будет колебаться в пределах +5...+10.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так 13 марта днем в Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные дожди с грозами. По всей стране, кроме восточных и большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Кроме того, метеорологи предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах. Так, 13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, Объявлен III уровень опасности, оранжевый.

В Киеве и области 13 марта облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем сильный ветер, порывы до 15-20 м/с. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтом.

Температура воздуха в столице ночью будет колебаться в пределах +7…+9 градусов, днем +15…+17.

По области ночью +4…+9, днем +14…+19.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание, часть областей накроют дожди. К общей погодной картине прибавится сильный ветер.

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