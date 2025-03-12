Последствия могут оказаться разрушительными: Трамп намекнул на заготовленное наказание для России, если она продолжит войну

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию о разрушительных санкциях, которые он введет, если страна-агрессор решит продолжать войну. По его словам, представители Соединенных Штатов отправляются в Москву "прямо сейчас" для переговоров по Украине.

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Об этом Дональд Трамп заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете. Его цитирует BBC.

Президент США сказал, что может очень сильно надавить Россию, но надеется, что в этом не будет необходимости.

"Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятны в финансовом смысле. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира", – сказал Трамп.

Он добавил, что эти "финансовые меры" могут быть разрушительными для Москвы.

"Мы близки к тому, чтобы что-то сделать", – сказал Трамп журналистам.

Президент США заявил, что американские представители "отправляются в Россию прямо сейчас" для переговоров по Украине, и добавил, что "теперь все зависит от России".

Дональд Трамп также намекнул на то, как он поступил с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, когда-то "сложная" украинская сторона изменила свое мышление.

"У меня был кто-то, кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что делегация США уже находится на пути в Россию. Он выразил надежду, что "американские эмиссары" смогут добиться от Москвы прекращения огня.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, согласится на перемирие, однако он попытается затянуть процесс согласования прекращения боевых действий в Украине. Это может быть частью его стратегии, чтобы добиться наиболее благоприятных условий для Москвы.

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