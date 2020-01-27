"Бездротова зарядка": Tesla випадково розкрила плани щодо оновлення своїх електромобілів

В оновленні прошивки електромобілів Tesla знайшли згадки про зміни, які буде внесено до конструкції нових авто компанії.
Зламати свіжу прошивку бортових комп'ютерів Tesla зміг користувач соціальної мережі Twitter під ніком @greentheonl, пише Engadget. Оновлення стало доступним для встановлення всього кілька днів тому, зазначає видання.
Tesla Model X
ecarsrange.com
Зазначається, що в коді прошивки виявилися згадки про вбудовану бездротову зарядку стандарту Qi для моделей Model S і Model X. Також інженери компанії залишили згадки нового типу зарядного порту, інформацію про покращену підвіску і нові сидіння.
New hardware incoming.– green (@greentheonly) January 25, 2020
Integrated inductive phone charger (Qi) for S / X cars.
Two new S / X battery types in several configs (not yet sure of the capacity - TBD)
new lumbar (so new seats?)
New charge port type.
New suspension version.
I would speculate all these are imminent 1 /
Автори видання зазначають, що поточне оновлення програмного забезпечення Tesla вже є в Китаї. Воно включає функцію для зв'язку зі службою підтримки через WeChat, а також нові ігри, такі як Happy Mahjong, Fight Landlords і Happy Upgrade. Також в ньому є додаток для погоди і контролю якості повітря.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія Tesla на міжнародному змаганні хакерів Pwn2Own запропонувала зламати свої електромобілі за велику винагороду.
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