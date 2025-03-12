'Мы настроены работать максимально быстро': Зеленский рассказал о движении Украины к миру и гарантиям безопасности. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу на дипломатическом направлении – чтобы как можно быстрее обеспечить все необходимые условия для давления на Россию и установления реального мира. Сейчас глава государства ожидает доклад украинской делегации, которая работала в Саудовской Аравии.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 12 марта. Он отметил необходимость двигаться к миру и гарантиям безопасности, а также освобождать наших людей.

"Мы настроены работать максимально быстро с нашими партнерами. Главное – это способность наших партнеров обеспечить готовность России не обманывать, а реально завершать войну", – отметил президент.

Тем временем страна-агрессор Россия не прекращает наносить удары по Украине. Каждую ночь противник запускает под сотню "Шахедов" и постоянно наносит ракетные удары.

"Есть, к сожалению, попадания по нашей гражданской инфраструктуре, по портам, в частности в Одессе. Вчера там было поражение гражданского судна – как раз грузили пшеницу, направление – Алжир. Люди погибли, граждане Сирии. Мои соболезнования. Были также раненые, им оказана необходимая помощь", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: любая попытка России "петлять" будет четким доказательством для всех, что именно Москва не хочет мира. И мир должен сделать из этого четкие выводы.

"Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизнь и кто работает ради надежного обеспечения безопасности. Сейчас время, когда многое решается. Я благодарю всех, кто помогает", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина заявила о готовности прекратить огонь на 30 дней. Этот план предложили представители США во время переговоров в Джидде 11 марта. Теперь нужно наблюдать за реакцией российской стороны касательно этого соглашения.

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