Електромобілі Tesla Model 3 дозволили робити швидше: названо спосіб

Компанія Tesla запропонувала покупцям електромобіля Model 3 версії Dual Motor за допомогою платного оновлення прошивки авто ціною в $2 тис. збільшувати динаміку розгону.

Про це повідомляє CNET. Завдяки оновленню, Model 3 буде прискорюватися до 100 км/год за 3,9 сек, що на половину секунди швидше, ніж раніше, відзначає видання.

Електромобіль Tesla Model 3 tesla.com

Спочатку власники Model 3 виявили інформацію про можливе оновлення програмного забезпечення їх електрокарів у відповідному розділі на сайті компанії. Згодом стало відомо, що опція поліпшення Model 3 стане доступною за $2000.

Скріншот сайту Tesla electrek.co

Встановити оновлення зможуть лише власники версії електрокара з двома двигунами. Прошивка операційної системи електромобіля відбувається дистанційно, "по повітрю", і не вимагає відвідування сервісних центрів.

Скріншот програми Tesla electrek.co

Представники Tesla поки не коментують запити ЗМІ щодо поновлення, однак користувачі соціальних мереж вже активно діляться враженнями. "Встановив собі і абсолютно не шкодую, різниця досить відчутна", – зазначив один з користувачів Reddit

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Tesla збільшила максимальну швидкість Performance версії електрокара Model 3 до 261 км/год.

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