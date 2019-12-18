Tesla может снизить цену на самый популярный электромобиль: названа причина

Компания Tesla планирует на 20% снизить цену на свой самый популярный электромобиль – седан Model 3. Скидка на покупку электрокара появится не раньше 2020 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По версии издания, снижение цены коснется автомобилей, созданных на заводе Gigafactory 3 в китайском Шанхае.

Электромобиль Tesla Model 3 shopify.com

Источники Bloomberg утверждают, что использование комплектующих местного производства в Китае сделало возможным существенное снижение себестоимости Model 3. Это позволит продавать электрокары дешевле нынешней цены.

Сейчас собранный в Китае седан Tesla стоит порядка 355 тыс. юаней (около $51 тыс.), однако впоследствии его стоимость может упасть до 300 тыс. юаней (порядка $43 тыс.). В дальнейшем более дешевые электрокары могут попасть на рынок уже в 2020 году, отмечает издание.

Стоит отметить, что завод Gigafactory 3 в Шанхае стал первым предприятием Tesla за пределами США. До конца 2019 года руководство планирует вывести его на мощность в 1000 электромобилей в неделю. Это позволит ускорить темпы производства Model 3, который сейчас является самым популярным и доступным по цене электрокаром компании.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как электромобили Tesla попали в список из 100 устройств, которые сформировали привычный нам уклад жизни в последние десять лет.

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