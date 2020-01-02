Tesla начала выпуск электрокаров в Китае: озвучены детали

Компания Tesla начала производство электромобилей Model 3 на новом заводе Gigafactory 3 в китайском Шанхае. Первые седаны будут показаны публике 7 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. При этом в сообщении отмечают, что первые 15 авто получили сотрудники Tesla.

Электромобиль Tesla Model 3 на фабрике в Шанхае electrek.co

Презентация электромобилей Model 3 с шильдиком "Сделано в Китае" состоится на территории завода 7 января во время праздничного мероприятия. При этом ранее в компании сообщили, что хотят начать поставки до наступления китайского нового года, который начнется 25 января.

Генеральный директор Tesla в Китае Ван Хао заявил, что в январе компания планирует увеличить поставки Model 3. По данным руководства, на данный момент с конвейера завода сошли "сотни авто". Ориентировочно цена нового электрокара составит 355 тысяч юаней (около $50 тысяч).

Первый электромобиль Tesla Model 3 electrek.co

Первыми владельцами китайских версий стали сотрудники Tesla. Издание Electrek также сообщило, что двое работников завода после приобретения электрокаров решили обручиться прямо во время церемонии передачи авто.

Первые владельцы китайской версии Model 3 electrek.co

Завод Tesla в Шанхае является частью глобального плана компании по укреплению своего присутствия на крупнейшем в мире автомобильном рынке. Также автопроизводитель хочет таким образом свести к минимуму последствия торговой войны между США и Китаем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Tesla предложила покупателям электромобиля Model 3 версии Dual Motor при помощи платного обновления прошивки авто ценой в $2 тыс. увеличивать динамику разгона.

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