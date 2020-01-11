Tesla запропонувала зламати свої авто за велику суму: хакери отримають низку випробувань

Компанія Tesla на міжнародному змаганні хакерів Pwn2Own запропонує зламати свої електромобілі за велику винагороду.

Для охочих взяти участь у змаганні Tesla підготувала $1 млн і електрокар Model 3 в подарунок, повідомляє Electrek. Конкурс пройде в канадському Ванкувері.

електромобілі Tesla steemit.com

Під час змагання хакери зможуть отримати нагороди в трьох категоріях, які відповідають рівням безпеки електромобілів Tesla. Розмір винагороди буде змінюватися від рівня до рівня.

За знаходження уразливості в модулях Wi-Fi або Bluetooth, що відповідає третьому рівню, зломщик отримає $60 тис. В рамках завдань другого рівня хакеру запропонують отримати доступ до розважальної системі авто, за що передбачено нагороду в $250 тис. Той, хто зможе перехопити керування автопілотом, отримає $500 тис. як нагороду за випробування першого рівня.

Крім того, Tesla також обіцяє подарувати електромобіль Model 3 за злом віртуального ключа від своїх електрокарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня 2019 року Tesla випустила різдвяний оновлення прошивки своїх електромобілів. Власники авто отримали голосове керування, оновлення автопілота, нові ігри і поліпшення навігатора.

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