Tesla перестала бути найбезпечнішим авто: що сталося

Компанія Tesla Motors не потрапила в створений страховою компанією Folsam список найбезпечніших електромобілів 2019 року, незважаючи на усталену репутацію.

Про це повідомляє портал HevCars, який підкреслює, що електромобілі Tesla як і раніше залишаються одними з найбезпечніших, що пов'язано з набором активних і пасивних функцій безпеки.

vox.com

Безпека електрокарів Tesla забезпечується рядом технологій: від можливостей автопілота до стандартних функцій, таких як автоматичне аварійне гальмування.

Також автомобілі Tesla призначені для запобігання аварій або захисту пасажирів у разі неминучого зіткнення.

Починаючи з 1983 року щорічно шведська страхова компанія Folksam публікує результати свого дослідження найбезпечніших автомобілів в країні.

В цьому році есперти аналізували збиток, нанесений людям в результаті ДТП на 324 моделях, і визначили, які з них з меншою ймовірністю можуть завдати шкоди пасажирам і, для яких потрібні менші суми грошей на страхові виплати. Жодна з моделей Tesla не була включена в список через занадто малу кількість аварій.

"Доказів просто не вистачає. Ми бачили сім нещасних випадків з Tesla в матеріалах цього року, і це дуже мало. У них дуже багато систем безпеки і високий рівень надійності, що означає, що вони ніколи не будуть включені в наші списки", - сказав начальник відділу досліджень Forksam Андерс Куллгрен.

У всякому разі, Folksam стверджує, що кількість нещасних випадків було недостатньо, щоб визначити шкоду, завдану людям в результаті нещасного випадку з Tesla.

Керівник дослідження Folksam пояснив, що список найбезпечніших автомобілів публікується в першу чергу для покупців автомобілів, які хочуть придбати старі автомобілі. На питання ентузіаста електромобілів в Твіттері, чому транспортним засобам в своєму списку найбільш безпечних автомобілів потрібна достатня кількість реальних аварій, щоб претендувати на рейтинг компанії, в Folksam відповіли, що визнають Tesla в якості одного з рекомендованих нових автомобілів.

Електромобілі Tesla є одними з найбезпечніших автомобілів на дорозі сьогодні. Звіт про безпеку транспортних засобів виробника електромобілів за 2 квартал 2019 року показав один нещасний випадок на кожні 5,26 млн кілометрів, пройдених з включеним автопілотом. Автомобілі без автопілота, але з активними функціями безпеки Tesla, зафіксували одну аварію на кожні 3,53 млн кілометрів, а автомобілі без автопілота і без активованих функцій безпеки, зафіксували одну аварію на 2,27 млн кілометрів. Для порівняння, NHTSA зареєстрував один нещасний випадок на кожні 801 450 км для звичайних автомобілів.

Нагадаємо, Model 3, більш доступний автомобіль Tesla, також встановив рекорди зі своїми функціями безпеки. Після отримання чудового 5-зіркового рейтингу безпеки від NHTSA, електричний седан також отримав відмінну оцінку Euro NCAP у всіх чотирьох категоріях своїх випробувань.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що з автопілотом Tesla на швидкості стався новий конфуз.

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