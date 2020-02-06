Tesla навчить свої електромобілі виживати на дорогах України

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що в подальшому його електромобілі за допомогою камер і датчиків будуть шукати на дорогах ями і пошкодження дорожнього полотна.

Про це бізнесмен написав у Twitter. Спеціальні мікрокарти буде реалізовано на основі даних, які електромобілі Tesla збиратимуть і передаватимуть власникам інших електрокарів.

Концепт електромобіля Tesla Model S pinterest.com

"З точки зору міток, є маркування відео на всіх восьми камерах одночасно. Це справді ефективно, я маю на увазі, з точки зору ефективності маркування, можливо, це підвищення ефективності втричі", – завив Маск.

Пошук, визначення і фіксація ям на дорогах насправді є складним завданням. На відміну від інших перешкод на автошляхах, ями є заглибленнями в дорожньому полотні й можуть проявлятися по-різному, залежно від поточної погоди та умов освітлення.

В ідеальній ситуації камера електромобіля Tesla повинна виявити вибій, порівнюючи нерівності поверхні з іншою частиною дороги й текстуру всередині заглиблення проти сусіднього покриття. Зараз ями є великою проблемою для для власників Tesla, оскільки вони можуть стати причиною серйозних аварій, пошкодити шини й диски.

"Водії платять величезну ціну за дороги й мости нашої країни, що руйнуються. Ті, хто щодня подорожує міськими дорогами, несуть на собі вагу проблеми – багато витрачають тисячі доларів щороку на транспортні витрати через ями" – заявила старша віцепрезидентка Американської автомобільної асоціації Кетлін Бауер.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в оновленні прошивки електромобілів Tesla знайшли згадки про зміни, які будуть внесені в конструкцію нових авто компанії.

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