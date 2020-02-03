"Моргнуть не успеете": Илон Маск анонсировал новое поколение электрокаров Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что в ближайшее время электрический седан Model S получит новую батарею, которая обеспечит ему запас хода в 640 км.

Об этом сообщает Electrek. Бизнесмен уверен, что обновление электромобиля обеспечит ему преимущество над конкурентами.

Электромобиль Tesl Model S motor1.com

"Мы быстро подбираемся к 400-мильному диапазону для Model S. Так что вы и моргнуть не успеете, как Model S получит запас хода в 400 миль (порядка 640 км), – заявил Маск во время конференции, которая была посвящена итогам 2019 года.

По словам Маска, на данный момент компания работает над новой трехмоторной силовой установкой для новых модификаций Model S и Model X, которые появятся к концу этого года. Стоит также напомнить, как в апреле 2019 года электрокары Model S и Model X получили увеличенный запас хода при прежней емкости батареи благодаря улучшенной трансмиссии и ряду других обновлений.

Глава компании подчеркнул, что основной химический состав аккумуляторных ячеек "улучшился многократно за эти годы", и что компания "очень довольна" достигнутым показателем энергетической плотности ячеек.

"На самом деле, модели S и X имеют больший диапазон, чем мы сейчас заявляем на сайте. Мы просто не удосужились обновить информацию, но фактический диапазон моделей S и X выше", – заявил Маск.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в обновлении прошивки электромобилей Tesla нашли упоминания об изменениях, которые будут внесены в конструкцию новых авто компании.

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