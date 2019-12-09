В США главу компании Tesla Илона Маска увидели за рулем электрического пикапа Cybertruck, который был анонсирован в конце ноября на выставке в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Telegram-канал Yaplakal. Исходя из описания, бизнесмена увидели в Малибу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Tesla Cybertruck www.reddit.com

Судя по описанию видео, глава компании Tesla Илон Маск за рулем Cybertruck вместе с друзьями приехал поужинать в ресторан. Отъезжая от заведения, бизнесмен задел пластиковый конус ограждения и снес его с тротуара.

Электрический пикап Cybertruck t.me/dvachannel

Илон Маск выходит из авто t.me/dvachannel

Глава Tesla внутри электрокара с пассажирами t.me/dvachannel

Маск за рулем Cybertruck t.me/dvachannel

При этом авторы телеграм-канала "Двач" показали фото и видео, на которых виден электрический пикап на улицах Лос-Анджелеса. Судя по описанию ролика, в момент съемки за рулем электрокара находится сам Илон Маск

Издание Meduza пишет, что в ресторан Nobu Маск приехал вместе с известной певицей Граймс и ведущим дизайнером Tesla Францом фон Хольцхаузеном. Кроме того, впоследствии из ресторана вышел актер Эдвард Нортон, которому бизнесмен показал свой пикап.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

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