Главная Новости
9 декабря • обновлено в 13:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электротранспорт

Маск впервые появился за рулем Tesla Cybertruck: уже есть первая "жертва"

2.1т
Читать материал на украинском

В США главу компании Tesla Илона Маска увидели за рулем электрического пикапа Cybertruck, который был анонсирован в конце ноября на выставке в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Telegram-канал Yaplakal. Исходя из описания, бизнесмена увидели в Малибу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электромобиль Tesla Cybertruck

Электромобиль Tesla Cybertruck

www.reddit.com

Новости
Самая богатая полиция мира закупит Tesla Cybertruck: электрокары получат уникальный дизайн

Судя по описанию видео, глава компании Tesla Илон Маск за рулем Cybertruck вместе с друзьями приехал поужинать в ресторан. Отъезжая от заведения, бизнесмен задел пластиковый конус ограждения и снес его с тротуара.

Электрический пикап Cybertruck

Электрический пикап Cybertruck

t.me/dvachannel

Илон Маск выходит из авто

Илон Маск выходит из авто

t.me/dvachannel

Глава Tesla внутри электрокара с пассажирами

Глава Tesla внутри электрокара с пассажирами

t.me/dvachannel

Маск за рулем Cybertruck

Маск за рулем Cybertruck

t.me/dvachannel

При этом авторы телеграм-канала "Двач" показали фото и видео, на которых виден электрический пикап на улицах Лос-Анджелеса. Судя по описанию ролика, в момент съемки за рулем электрокара находится сам Илон Маск

Издание Meduza пишет, что в ресторан Nobu Маск приехал вместе с известной певицей Граймс и ведущим дизайнером Tesla Францом фон Хольцхаузеном. Кроме того, впоследствии из ресторана вышел актер Эдвард Нортон, которому бизнесмен показал свой пикап.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Персона
Илон Маск
Место
США Лос-Анджелес
Теги
электромобили Green Oboz Tesla
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Если кто не уловил, то в таком виде кибертрак это кувалда на колесах, тоесть при наезде, даже на небольшой скорости, у человека не будет шансов остаться целым и только из соображения безопасности современные автомобили выглядят так как выглядят, а кибертрак от них кардинально отличается
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
Круто
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги