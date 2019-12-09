В США главу компании Tesla Илона Маска увидели за рулем электрического пикапа Cybertruck, который был анонсирован в конце ноября на выставке в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает Telegram-канал Yaplakal. Исходя из описания, бизнесмена увидели в Малибу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Электромобиль Tesla Cybertruck
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Судя по описанию видео, глава компании Tesla Илон Маск за рулем Cybertruck вместе с друзьями приехал поужинать в ресторан. Отъезжая от заведения, бизнесмен задел пластиковый конус ограждения и снес его с тротуара.
Электрический пикап Cybertruck
t.me/dvachannel
Илон Маск выходит из авто
t.me/dvachannel
Глава Tesla внутри электрокара с пассажирами
t.me/dvachannel
Маск за рулем Cybertruck
t.me/dvachannel
При этом авторы телеграм-канала "Двач" показали фото и видео, на которых виден электрический пикап на улицах Лос-Анджелеса. Судя по описанию ролика, в момент съемки за рулем электрокара находится сам Илон Маск
Издание Meduza пишет, что в ресторан Nobu Маск приехал вместе с известной певицей Граймс и ведущим дизайнером Tesla Францом фон Хольцхаузеном. Кроме того, впоследствии из ресторана вышел актер Эдвард Нортон, которому бизнесмен показал свой пикап.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что полицейские в Дубае решили обновить свой автопарк и со следующего года будут патрулировать туристические районы на электромобилях Tesla Cybertruck.
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