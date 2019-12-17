Tesla можуть заборонити продавати Cybertruck в Європі: авто назвали небезпечним для життя

Електромобіль Tesla Cybertruck не зможе в нинішньому вигляді отримати дозвіл для появи на дорогах Європи.

Про це заявив представник незалежної сертифікаційної організації SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер, повідомляє Spiegel. Головною претензією до електрокару є його параметри безпеки, підкреслив експерт.

Електричний пікап Tesla Cybertruck teslarati.com

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Теллер акцентує увагу на різниці між вимогами до безпеки в США і Європі: в Америці у виробників є можливість самим сертифікувати модель, а в Німеччині для цього необхідно залучати державні органи та незалежних експертів на кшталт SGS-TÜV. Головною проблемою Cybertruck є жорсткі зовнішні панелі з нержавіючої сталі, яка виключає деформацію при зіткненні з пішоходом.

Через неможливість поглинати енергію удару, що діє на пасажирів під час аварії, зіткнення будет настільки сильним, що подушки безпеки стануть марні. Теллер приходить до думки, що базова концепція Cybertruck не відповідає "європейській філософії безпеки" і пікап може виїхати на дороги тільки після того, як виробник "досить серйозно змінить його конструкцію".

Крім того, у електромобіля відсутні бічні дзеркала (їх замінили камери) і склоочисники (компанія планує використовувати лазери), що також є аргументом проти отримання дозволу. При цьому легкові моделі Tesla вже продемонстрували, що можуть піклуватися про своїх пасажирів на вельми високому рівні, відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США главу компанії Tesla Ілона Маска вперше побачили за кермом Cybertruck.

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