Прискориться й сама зарядиться: Tesla отримала довгоочікуване оновлення

Компанія Tesla випустила для своїх електромобілів оновлення прошивки, яке підвищує потужність транспорту та додає функції автоматичної навігації та запланованої зарядки.

Про це повідомляє Electrek. За словами глави компанії Ілона Маска, з виходом оновлення "електрокари Tesla досягли повної можливості самостійного кермування".

"Потужність вашого автомобіля була збільшена приблизно на 5%, поліпшивши прискорення і продуктивність", – заявив Маск.

Разом із новим програмним забезпеченням управління двигуном, що призводить до збільшення потужності, Tesla додала опцію для планування зарядки та підготовки електрокара до поїздки. Водночас програма буде заряджати авто, спеціально вибираючи час з відповідними тарифами, запевняють у компанії.

"Тепер стало простіше підготувати ваш транспортний засіб до від'їзду. Після того, як заданий вами час встановлено, автомобіль почне планувати зарядку до завершення пікових тарифів на електроенергію, щоб знизити витрати й забезпечити постійне рекуперативне гальмування і продуктивність. Крім того, електрокар автоматично запустить клімат-контроль для створення комфортної атмосфери", – підкреслюють інженери.

Нова функція автоматичної навігації зможе автоматично вибрати кращий маршрут для обраної вами точки і кермувати під час поїздки замість водія. Цю опцію свого часу окремо рекламував Ілон Маск, який зазначав, що згодом електрокар почне збирати інформацію про маршрути користувача і самостійно відвозити його за адресою.

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