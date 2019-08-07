Сонце і вітер поховають нафту: з'явилися показові цифри

Для автомобілів енергія, вироблена з сонця і вітру, в 7 разів ефективніше енергії, видобутої з нафти.

Йдеться про "корисну енергю" з урахуванням поточних цін на нафту, пише Hevcars з посиланням на матеріали Bloomberg. Для того, щоб бензинові автомобілі змогли конкурувати з електромобілями, в перспективі ціни на нафту повинні будуть знизитися до $ 9-10 за барель. А для авто на дизельних двигунах – до $ 17-19 за барель. Про це говорять розрахунки аналітиків світового фінансового гіганта BNP Paribas SA.

Електромобілі та зелена енергія витіснять нафту з ринку

Їх цифри вказують на те, що навіть якщо капітальні витрати сонячних і вітрових станцій залишаться на сьогоднішньому рівні, з альтернативних джерел все одно будуть виробляти набагато більше корисної енергії для електромобілів, ніж з нафти – для бензинових і дизельних авто.

Нижче наведені показники "повернення енергії на вкладений капітал", зверху вниз: для офшорних (морських) вітрових станцій, сонячних електростанцій, і для нафти в трьох цінових варіантах (по 9 доларів, 60 і 100 за барель).

Абсолютні цифри "повернення енергії на вкладений капітал" Bloomberg

Спеціально введений термін "повернення енергії на вкладений капітал", враховує кількість грошей, витрачених на нафту і на поновлювані джерела, а так само те, скільки енергії вироблено при цих витратах.

Якщо порівнювати нафту і альтернативні джерела енергії – ефективність останніх, при рівних з нафтою витратах, вище в рази. На діаграмі показано, що нафта дотягнеться до офшорних станцій тільки при цінах на нафту в $ 9 за барель.

Як наслідок, поновлювані джерела енергії разом з електромобілями докорінно змінять картину світової енергетики протягом найближчих 10 років. Це було б більш ніж нагально, виходячи з кліматичних змін, про які писав OBOZREVATEL і які загрожують миру загибеллю. За них ми багато в чому зобов'язані вуглецевій енергетиці.

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