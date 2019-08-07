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Сонце і вітер поховають нафту: з'явилися показові цифри

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Для автомобілів енергія, вироблена з сонця і вітру, в 7 разів ефективніше енергії, видобутої з нафти.

Йдеться про "корисну енергю" з урахуванням поточних цін на нафту, пише Hevcars з посиланням на матеріали Bloomberg. Для того, щоб бензинові автомобілі змогли конкурувати з електромобілями, в перспективі ціни на нафту повинні будуть знизитися до $ 9-10 за барель. А для авто на дизельних двигунах – до $ 17-19 за барель. Про це говорять розрахунки аналітиків світового фінансового гіганта BNP Paribas SA.

Електромобілі та зелена енергія витіснять нафту з ринку

Електромобілі та зелена енергія витіснять нафту з ринку

Їх цифри вказують на те, що навіть якщо капітальні витрати сонячних і вітрових станцій залишаться на сьогоднішньому рівні, з альтернативних джерел все одно будуть виробляти набагато більше корисної енергії для електромобілів, ніж з нафти – для бензинових і дизельних авто.

Нижче наведені показники "повернення енергії на вкладений капітал", зверху вниз: для офшорних (морських) вітрових станцій, сонячних електростанцій, і для нафти в трьох цінових варіантах (по 9 доларів, 60 і 100 за барель).

Абсолютні цифри "повернення енергії на вкладений капітал"

Абсолютні цифри "повернення енергії на вкладений капітал"

Bloomberg

Спеціально введений термін "повернення енергії на вкладений капітал", враховує кількість грошей, витрачених на нафту і на поновлювані джерела, а так само те, скільки енергії вироблено при цих витратах.

Якщо порівнювати нафту і альтернативні джерела енергії – ефективність останніх, при рівних з нафтою витратах, вище в рази. На діаграмі показано, що нафта дотягнеться до офшорних станцій тільки при цінах на нафту в $ 9 за барель.

Як наслідок, поновлювані джерела енергії разом з електромобілями докорінно змінять картину світової енергетики протягом найближчих 10 років. Це було б більш ніж нагально, виходячи з кліматичних змін, про які писав OBOZREVATEL і які загрожують миру загибеллю. За них ми багато в чому зобов'язані вуглецевій енергетиці.

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Теми
Кінець світу Життя в стилі еко Світові ціни на нафту
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі відновлювальна енергія
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Если выводы верны, то делающая ставку на нефть и газ Рассеюшка окажется в большой Ж ! Думаю алени не будут спорить, что электромобили в глобальном ракурсе, им могут только сниться ? Но есть ещё одна проблема, они могут вообще потерять сон видя, что где-то, что-то и у кого-то получается, Украина - тому живой пример. А значит покоя никому не будет !
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