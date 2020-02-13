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13 лютого • оновлено в 18:04
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Tesla може позбавити українців своїх електромобілів: що вирішив автовиробник

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Компанія Tesla почала дистанційно відключати функцію швидкісний зарядки для електромобілів, які були потрапили в ДТП та були відновлені після аварії.

Про це повідомляє Electrek. За даними одного з американських дилерів, Tesla доповнила правила користування електромобілями рядком "підтримка станцій Supercharger і швидкісних станцій зарядки інших мереж на відновлених електромобілях Tesla була відключена назавжди".

Електромобіль Tesla після аварії

Електромобіль Tesla після аварії

electrek.co

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Tesla раптово відкликала тисячі електромобілів через небезпечний прихований дефект

У Tesla відзначили, що компанія залишає за собою право деактивувати можливість швидкісної зарядки на будь-якому електромобілі бренду, який вважатиме небезпечним. Якщо ж буде з'ясовано, що третя сторона внесла в такий електромобіль модифікації, які все ж дозволять заряджатися на швидкісних зарядках в обхід заборони, то Tesla може подати на таких умільців в суд для отримання компенсації.

Також автовиробник попередив, що одного разу внесений до списку електромобілів екземпляр вноситься туди назавжди і цей статус не може бути змінений згодом.

Відзначимо, що різниця в часі між зарядкою на швидкісний або побутової зарядці для електромобілів Tesla з ємним акумулятором може бути разючою – на Supercharger V3 потужністю 250 кВт батарея повністю заряджається всього за півгодини, а ось від побутових розеток процес може йти більше доби.

Варто також нагадати, що в Україні велика частина придбаних Tesla є б/у електромобілями. Бажаючи максимально заощадити, українці купують пошкоджені після аварій або затоплень Tesla, які потім відновлюються місцевими умільцями.

Такі екземпляри і раніше мали проблеми з оновленням прошивки по повітрю через недійсні сертифікати, так як Tesla виключала їх із списку підтримуваних автомобілів, тепер же ситуація стане ще гірше. Таким чином рішення компанії може серйозно стурбувати існуючих і потенційних власників електромобілів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Tesla навчить свої електромобілі виживати на дорогах України.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Теги
електромобілі Tesla Green Oboz
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