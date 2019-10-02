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2 жовтня • оновлено в 09:29
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Робочі великих автоконцернів звинуватили електромобілі в своїх бідах: що сталося

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Працівники General Motors почали страйк через плани концерну перейти на виробництво електромобілів, оскільки ті простіше в збірці і вимагають менше людей для їх створення.

Про це повідомляє телеканал CNBC. За даними журналістів, зараз до акції протесту приєдналися близько 48 тисяч працівників концерну.

Робочі великих автоконцернів звинуватили електромобілі в своїх бідах: що сталося

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Страйк працівників пов'язаний з планами компанії з часом відмовитися від виробництва бензинових двигунів і повністю зосередитися на виробництві електромобілів. Представники профспілок наголошують, що електрокарам необхідна менша кількість деталей для зборки, у них більш проста трансмісія і менше вузлів збірки в порівнянні з бензиновими авто, тому їх створення вимагає меншої кількості персоналу.

Протести робітників General Motors також підтримують колеги з концерну Hundai. За словами голови профспілки Ха Бу-Янга, перехід компанії на електромобілі може скоротити робочі місця у корейського автовиробника на 70%.

"Електромобілі - це катастрофа і абсолютне зло. Ми дуже нервуємо через них", - підкреслив він.

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Варто відзначити, що навіть помірний перехід автовиробників на електрокари може привести до того, що до 2030 року 75 тисяч працівників автопромисловості у тій же Німеччині залишаться без роботи.

Генеральний директор Ford Джим Хакетт, обговорюючи електричні двигуни з інвесторами в 2017 році, сказав інвесторам, що перехід на електричні може скоротити час, необхідний для створення електромобіля, на 30% в порівнянні зі звичайними автомобілями. Його оптимізм не розділяють лідери профспілок, котрі вже зараз зауважують на проблему скорочення робочих місць.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як керівництво німецького концерну Daimler, до складу якого входить компанія Mercedes-Benz, заявило про зупинку всіх майбутніх розробок бензинових двигунів.

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
електромобілі
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Это типа не создавайте лекарстао от болезни иначе нам врачам не будет работы! Это неизбежно. Это первый звонок только. В будущем все предприятия будут по максисуму автоматизированны и человеческий ресурс станет почти не нужен.
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руденко евгений
руденко евгений
что требуют рабочие? это главное. А в статье этого нет.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну тут даже комментировать не надо и так всё понятно. Терминаторы наступают !
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