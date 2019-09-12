Підкорити "зелене пекло": Маск пообіцяв вивести електрокари на новий рівень

Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що підготує електричний суперкар Model S для випробувань на гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині.
Про це глава компанії Tesla заявив в Twitter, відповідаючи на питання одного з користувачів про терміни випробувань. Мільярдер заявив, що хоче побити рекорд траси, яку професійні гонщики називають "зелений пекло".
Tesla Model S Roadster
teslarati.com
Після того, як раніше представлений публіці електрокар Porsche Taycan пройшов випробування і побив кілька рекордів, Маск заявив, що доставить Model S на гоночну трасу Нюрбургрінг у Німеччині.
За словами Маска, зараз інженери налаштовують гоночну версію електромобіля під умови траси.
Next year— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2019
Нагадаємо, гоночна траса Нюрбургрінг довжиною 22 кілометри, відома як "Північна петля", вважається найскладнішою кільцевою трасою в світі, за що легендарний гонщик Формули 1 Джекі Стюарт назвав її "Зелене пекло". На "Північній петлі" свого часу проводилися Гран-прі "Формули-1".
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