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12 вересня • оновлено в 14:39
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Підкорити "зелене пекло": Маск пообіцяв вивести електрокари на новий рівень

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Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що підготує електричний суперкар Model S для випробувань на гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині.

Про це глава компанії Tesla заявив в Twitter, відповідаючи на питання одного з користувачів про терміни випробувань. Мільярдер заявив, що хоче побити рекорд траси, яку професійні гонщики називають "зелений пекло".

Tesla Model S Roadster

Tesla Model S Roadster

teslarati.com

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Після того, як раніше представлений публіці електрокар Porsche Taycan пройшов випробування і побив кілька рекордів, Маск заявив, що доставить Model S на гоночну трасу Нюрбургрінг у Німеччині.

За словами Маска, зараз інженери налаштовують гоночну версію електромобіля під умови траси.

Нагадаємо, гоночна траса Нюрбургрінг довжиною 22 кілометри, відома як "Північна петля", вважається найскладнішою кільцевою трасою в світі, за що легендарний гонщик Формули 1 Джекі Стюарт назвав її "Зелене пекло". На "Північній петлі" свого часу проводилися Гран-прі "Формули-1".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL заявив, що Tesla встановила приголомшливий рекорд: як відіб'ється на Україні

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Тема
електрокари
Особа
Ілон Маск
Місце
Німеччина
Тег
електромобілі
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