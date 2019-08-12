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Перша компанія в Данії повністю перейде на електромобілі: ТОП-5 фактів і кроків

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Енергетична компанія "Ерстед" (Данія), перша в країні, приєднається до світової ініціативи EV100 і переведе свій автопарк на електромобілі до 2021 року.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, з 2021 року "Ерстед" більше не буде купувати або орендувати автомобілі на викопному паливі, а до 2025 року її автопарк буде електричним на 100%. Поки більшу частину автопарку "Ерстед" складають авто на бензині і дизелі.

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Перша в Данії фірма приєдналася до світової програмі прискорення переходу на електромобілі

Перша в Данії фірма приєдналася до світової програмі прискорення переходу на електромобілі

Крім того "Ерстед" встановить і поліпшить точки зарядки електромобілів і пов'язану з ними інфраструктуру в своїх найбільших офісах. Також в енергокомпанії продовжать співпрацю з фірмами, що надають послуги електромобілів загального користування.

У Компанії відзначають, що приєднатися до світової "електромобільної" ініціативи стало реально завдяки тому, що, на щастя, зараз електромобілі стають все більш конкурентоспроможними.

Відзначимо, що ця ініціатива "Ерстед" повністю вписується в її загальну стратегію зниження викидів. Так, за останні 10 років "Ерстед" перейшла в виробництві енергії від викопного палива до поновлюваних джерел і тим самим скоротила викиди вуглекислого газу на 83%. Загальна мета щодо зменшення обсягу викидів - на 98% до 2025 року.

ТОП фактів про зелену програмі "Ерстед"

  • 2021 рік – будуть купувати і орендувати тільки електромобілі і гібридні авто

  • 2025 рік – повністю переведуть парк на електромобілі

  • 340 – загальне число машин в автопарку зараз

  • 22% – електромобілів в компанії сьогодні

  • 98% - плани на зниження обсягів викидів СО2 до 2025 року

Для довідки: EV100 – світова ініціатива щодо прискорення переходу на електромобілі до 2030 року. Серед засновників EV100 такі компанії як Deutsche Post DHL, Ikea, Metro, PG & E, Unilever і аеропорт Хітроу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд Естонії стимулює громадян і підприємства до покупки електромобілів, виділяючи фінансові компенсації в розмірі 5000 євро на покупку електрокарів.

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Теми
Світла енергія Життя в стилі еко електрокари
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