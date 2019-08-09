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Как за 50 грн проехать 300 км: выгода электромобилей поразила дешевизной и удобством

1.6т Читать материал на украинском

Любой человек, размышляя над вопросом, купить ли электромобиль, будет думать, как его заряжать и сколько это стоит.

Внешний сервис электрических заправок пока оставим – поговорим о том, во что обойдется домашнему бюджету накормить электромобиль, если у вас есть собственный дом и/или гараж с розеткой. OBOZREVATEL разбирался в нюансах.

Поскольку автомобили разного класса могут иметь разные параметры аккумуляторов, то в “средних по палате” цифрах смысла не много. Поэтому рассмотрим вопрос на двух примерах: Tesla Model S и Nissan LEAF.

Нужен ли специальный шнур?

Владельцы электромобилей ответ на этот вопрос знают, но поскольку мы тут только думаем, остановить ли выбор на электрокаре, то поясним: да, нужен. Он входит в комплект с авто и напоминает большую зарядку от телефона или ноутбука. Функционально он защищает аккумулятор машины от скачков напряжения в сети.

Шнур похож на большую зарядку от ноутбука

Шнур похож на большую зарядку от ноутбука

Ecotechnica

Подойдет ли обычная розетка?

Принято считать, что электромобиль можно совершенно без проблем заряжать от обычной розетки 220 Вольт, итак оно и есть. Например, ресторатор Дима Борисов, который по совместительству и владелец Tesla Model S, рассказал украинским СМИ, что для зарядки своего автокара дома он вывел на улицу обычную розетку на 220 вольт.

Но наряду с этим мнением встречаются и категоричные рекомендации "не делать этого ни в коем случае". Есть и более умеренные ответы.

На самом деле не все так просто. Дело в том, что через обычную розетку мы будем заряжать Tesla “до полного бака” около 45 часов, пояснил соучредитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. Это мало кого устроит. И тут есть несколько выходов.

Как за 50 грн проехать 300 км: выгода электромобилей поразила дешевизной и удобством

Установить трехфазную розетку и использовать более мощный кабель – тогда можно зарядить электромобиль, например, до 90 кВт*ч за 4-6 часов. Такой объем считается полезным для Tesla, при максимальном на сегодняшний день в 100 киловатт. Но розетка, в любом случае – не самое надежное подключение. При долгой работе она, как минимум, будет нагреваться и может перегореть.

Для постоянного пользования в гараже советуют напрямую к сети (не через розетку) подключить стационарное заряжающее устройство для электромобиля (Wall Connector). С его помощью вы зарядите Tesla до 90 кВт*ч за 4 часа. Оно стоит до 1000 евро. Можно также купить портативную "зарядку" Mobile Connector, которая по цене примерно в два раза дешевле. Но ее чаще используют не для дома, а для путешествий.

За сколько времени и денег можно зарядить электромобиль в своем гараже

За сколько времени и денег можно зарядить электромобиль в своем гараже

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Есть еще вариант – установить трехфазную розетку и использовать более мощный кабель. При таком варианте времени на "заливку" 90 кВт*ч пойдет до 6 часов. Это тоже приемлемый, хоть и не такой надежный способ.

У Nissan LEAF при увеличенной емкости батареи, она составляет 30 кВт*ч. Стало быть и зарядится она быстрее, хоть и проедет меньше.

Tesla с полной зарядки проезжает 450 км. А Nissan в реальных условиях – 200 км. Заводской максимум для новенького Лифа при идеальных условиях – 250 км.

Подытожим. Время зарядки при прочих равных тем дольше, чем выше емкость батареи, и тем большим будет пробег без подзарядки.

Выходит, что Nissan даже от обычной розетки, выдающей 2 кВт в час, можно полностью заправить за 15 часов. И соответственно, в разы быстрее при наличии описанного выше апгрейда.

Сколько это стоит?

С учетом того, что сейчас в Украине действует тариф 1,68 грн за 1 кВт*ч электричества (при потреблении более 100 кВт*ч), за заправку наших крошек надо заплатить 150 грн – за Tesla (до 90 Квт*ч) и 50 грн за Nissan (до 30 кВт*ч).

Но! Расходы на электричество можно сократить, установив специальный счетчик (как правило двузонный) для того чтобы платить по "ночному" тарифу. Тогда заряжая авто с 11 ночи до 7 утра, вы заплатите половину обычного тарифа. То есть 75 и 25 грн за полную зарядку наших Tesla и Nissan соответственно.

Итого, вам понадобится около 4-х часов времени, в зависимости от класса автомобиля (емкости батареи), заплатите вы за это от 50 до 150 грн за полный бак. И можно ехать свои законные 450 км без подзарядки на Tesla и 200 км – на Nissan.

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Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко электрокары
Место
Украина
Теги
Green Oboz электромобили
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