Как за 50 грн проехать 300 км: выгода электромобилей поразила дешевизной и удобством

Любой человек, размышляя над вопросом, купить ли электромобиль, будет думать, как его заряжать и сколько это стоит.

Внешний сервис электрических заправок пока оставим – поговорим о том, во что обойдется домашнему бюджету накормить электромобиль, если у вас есть собственный дом и/или гараж с розеткой. OBOZREVATEL разбирался в нюансах.

Поскольку автомобили разного класса могут иметь разные параметры аккумуляторов, то в “средних по палате” цифрах смысла не много. Поэтому рассмотрим вопрос на двух примерах: Tesla Model S и Nissan LEAF.

Нужен ли специальный шнур?

Владельцы электромобилей ответ на этот вопрос знают, но поскольку мы тут только думаем, остановить ли выбор на электрокаре, то поясним: да, нужен. Он входит в комплект с авто и напоминает большую зарядку от телефона или ноутбука. Функционально он защищает аккумулятор машины от скачков напряжения в сети.

Шнур похож на большую зарядку от ноутбука Ecotechnica

Подойдет ли обычная розетка?

Принято считать, что электромобиль можно совершенно без проблем заряжать от обычной розетки 220 Вольт, итак оно и есть. Например, ресторатор Дима Борисов, который по совместительству и владелец Tesla Model S, рассказал украинским СМИ, что для зарядки своего автокара дома он вывел на улицу обычную розетку на 220 вольт.

Но наряду с этим мнением встречаются и категоричные рекомендации "не делать этого ни в коем случае". Есть и более умеренные ответы.

На самом деле не все так просто. Дело в том, что через обычную розетку мы будем заряжать Tesla “до полного бака” около 45 часов, пояснил соучредитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида. Это мало кого устроит. И тут есть несколько выходов.

Установить трехфазную розетку и использовать более мощный кабель – тогда можно зарядить электромобиль, например, до 90 кВт*ч за 4-6 часов. Такой объем считается полезным для Tesla, при максимальном на сегодняшний день в 100 киловатт. Но розетка, в любом случае – не самое надежное подключение. При долгой работе она, как минимум, будет нагреваться и может перегореть.

Для постоянного пользования в гараже советуют напрямую к сети (не через розетку) подключить стационарное заряжающее устройство для электромобиля (Wall Connector). С его помощью вы зарядите Tesla до 90 кВт*ч за 4 часа. Оно стоит до 1000 евро. Можно также купить портативную "зарядку" Mobile Connector, которая по цене примерно в два раза дешевле. Но ее чаще используют не для дома, а для путешествий.

За сколько времени и денег можно зарядить электромобиль в своем гараже

Есть еще вариант – установить трехфазную розетку и использовать более мощный кабель. При таком варианте времени на "заливку" 90 кВт*ч пойдет до 6 часов. Это тоже приемлемый, хоть и не такой надежный способ.

У Nissan LEAF при увеличенной емкости батареи, она составляет 30 кВт*ч. Стало быть и зарядится она быстрее, хоть и проедет меньше.

Tesla с полной зарядки проезжает 450 км. А Nissan в реальных условиях – 200 км. Заводской максимум для новенького Лифа при идеальных условиях – 250 км.

Подытожим. Время зарядки при прочих равных тем дольше, чем выше емкость батареи, и тем большим будет пробег без подзарядки.

Выходит, что Nissan даже от обычной розетки, выдающей 2 кВт в час, можно полностью заправить за 15 часов. И соответственно, в разы быстрее при наличии описанного выше апгрейда.

Сколько это стоит?

С учетом того, что сейчас в Украине действует тариф 1,68 грн за 1 кВт*ч электричества (при потреблении более 100 кВт*ч), за заправку наших крошек надо заплатить 150 грн – за Tesla (до 90 Квт*ч) и 50 грн за Nissan (до 30 кВт*ч).

Но! Расходы на электричество можно сократить, установив специальный счетчик (как правило двузонный) для того чтобы платить по "ночному" тарифу. Тогда заряжая авто с 11 ночи до 7 утра, вы заплатите половину обычного тарифа. То есть 75 и 25 грн за полную зарядку наших Tesla и Nissan соответственно.

Итого, вам понадобится около 4-х часов времени, в зависимости от класса автомобиля (емкости батареи), заплатите вы за это от 50 до 150 грн за полный бак. И можно ехать свои законные 450 км без подзарядки на Tesla и 200 км – на Nissan.

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