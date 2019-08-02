Эстония раздаст на руки жителям по 5 тысяч евро: в чем причина

Правительство Эстонии снова возвращается к стимулированию граждан и предприятий к покупке электромобилей.

В правительстве прибалтийского государства всерьез задумываются о возвращении льгот на покупку электрокаров, передает The Baltic Course со ссылкой на ресурс La.lv.

В Эстонии возвращают поддержку покупки электрокаров

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что стране стоит последовать примеру других европейски государств, которые придерживаются активной экологической политики. Правительственная программа Эстонии предполагает выделять 5000 евро физическим и юридическим лицам в поддержку покупки электромобилей.

Напомним, что ранее в стране уже действовали дотации до лета 2014 года. За период с 2011 по 2014 год было выделено 10,5 млн евро дотаций. Стимулирование приобретения электрокаров проводится ради снижения выбросов углекислого газа СО2.

Кроме развития местного рынка электромобилей в правительстве также рассматривают и другие меры улучшения экологической ситуации – перевод коммунального транспорта на электротягу или биометан, развитие трамвайного парка, улучшение и увеличение велодорожек и др. меры.

Вообще Эстония намерена к 2050 году превратить экономику страны в высококонкурентную за счет снижения выбросов СО2 и считает, что начинать действовать надо немедленно. В государстве собираются к 2030 году снизить объем выбросов углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 - с 19 до 12 млн тонн.

В Украине поддержка покупки авто на электротяге представлена отменой НДС и акциза на ввоз электрокаров в Украину, о чем ранее писал OBOZREVATEL. С 2018 года года начали действовать новые нормы Налогового кодекса, которые предусматривают отмену НДС и акциза на ввоз электромобилей в Украину. По оценкам экспертов, это должно было снизить цену покупки электромобилей в Украине примерно на 20%. То есть, о прямой финансовой помощи речь не шла.

Как отметил в беседе с корреспондентом OBOZREVATEL соучредитель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида, идея Эстонии хороша, но для Украины сложна в инструментах реализации. Впрочем, как это всегда бывает, когда речь заходит о выплате денег государством.

“В Украине намного действеннее было бы коммерческий электротранспорт отнести к такой же категории, как частные электромобили, и просто освободить их от уплаты НДС и пошлины, как это происходит с частными авто”, - прокомментировал эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на сегодняшний день нет ни одного электроавтобуса. Притом что содержание токсических веществ в атмосфере города превышают норму в разы.

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