Новый рекорд скорости: Tesla опять обошла своего главного конкурента

Гоночная модификация электромобиля Tesla Model S Plaid c тремя электродвигателями на трассе Нюрбургринг в Германии установила новый рекорд.

Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport. Установленный электрокаром результат превышает предыдущий рекорд трассы, который был установлен Porsche Taycan.

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Новости Tesla установила абсолютный рекорд безопасности для своих электромобилей

По данным журналистов, Tesla смогла проехать трассу дважды за 7:13 минут, что лучше неофициального времени в 7:23 минуты установленного в прошлый раз и на целых 29 секунд лучше времени, которое показал Porsche Taycan (7:42 мин). Рекорд зафиксирован, но он все еще не является официальным, пока не будет одобрен и утвержден администрацией гоночной трассы.

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Для установки рекорда использовали версию Model S Plaid с тремя электродвигателями, увеличенным задним диффузором и небольшим спойлером. Большой спойлер, который успели сфотографировать наблюдатели, был удален после нескольких тестовых заездов. Электрокар также оснастили спортивными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 Cup R.

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

"Несмотря на то, что время в 7 минут 13 секунд не является официальным, теперь в Tesla знают, что модернизированная Model S способна побить установленный более месяца назад рекорд. При этом установленный рекорд все еще ниже анонсированного времени в 7 минут 5 секунд, о котором ранее компания сообщала в Twitter", – отмечает издание Teslarati.

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трассе в Нюрбургринге auto-motor-und-sport.de

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава компании Tesla Илон Маск раскритиковал результаты видео, в котором ведущие шоу Top Gear провели испытание электромобилей Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo S.

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