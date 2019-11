Маск отреагировал на гонку Tesla против Porsche и получил поддержку сети

Глава компании Tesla Илон Маск раскритиковал результаты видео, в котором ведущие шоу Top Gear провели испытание электромобилей Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo S.

Об этом сам бизнесмен написал в Twitter. При этом в комментариях под постом Маска и под оригинальным видео Top Gear основная часть пользователей также подвергла критике поведение ведущих (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После того, как в сети появилось видео гонки между Tesla и Porsche, которую устроили в Top Gear, эксперт YouTube-канала Drag Times Брукс Вейсблат, который специализируется на драг-рейсинге (гоночное соревнование на дистанцию в 402 метра), обвинил ведущих в обмане. По его словам, во время заезда электрокар Tesla показывал результаты, которые существенно отличались от его характеристик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что итоговые данные по результатам заезда были скопированы из другого видео, в котором Tesla Model S соревновалась с Mercedes AMG E63S. Также эксперт отметил, что ведущие Top Gear перед гонкой не перевели Model S в специальный гоночный режим.

На выводы эксперта Drag Times отреагировал сам Илон Маск, присоединившись к полемике в Twitter. Глава Tesla подтвердил корректность претензий Брукса Вейсблата и также обвинил To Gear в ошибке.

При этом Маск добавил, что в ближайшее время выйдет обновление программного обеспечения Model S, которое добавит электрокару еще 50 лошадиных сил (36,8 кВт). Благодаря этому он с легкостью обойдет Porsche Taycan в гонке на 0-60 миль в час и на четверть мили, отметил Маск.

Drag Race Times analysis is correct. Also, there’s a software upgrade for Model S coming out that increases peak power by 50HP, so Model S should beat Porsche Taycan Turbo S by a wider margin in 0 to 60 & 1/4 mile races.