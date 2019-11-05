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5 ноября • обновлено в 11:32
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Tesla установила абсолютный рекорд безопасности для своих электромобилей

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Электромобили компании Tesla в третьем квартале 2019 года установили новый рекорд безопасности, исходя из количества аварий при ручном управлении и на автопилоте.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные компании. Перед этим в Tesla сообщали, что электрокар Model 3 получил самые высокие оценки по безопасности от профильных организаций Европы, Америки и Азии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрокар Tesla

Электрокар Tesla

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"В 3-м квартале мы зарегистрировали одну аварию на каждые 6,98 млн км для случаев, в которых участвовал включенный автопилот. Те, кто не использовал автопилот, но ездил с включенными активными функциями безопасности, попадали в одну аварию на каждые 4,35 млн км. А у тех, кто ездил без автопилота и без функций активной безопасности, была зарегистрирована одна авария на каждые 2,93 млн км", – отмечают в компании.

Аналитики отметили успех компании, поскольку данные за второй квартал и за аналогичный показатель прошлого года были существенно хуже, и нынешние показатели компании являются рекордными. При этом последние данные Национального управления по безопасности движения на трассах (NHTSA) показывают, что в США одна автомобильная авария происходит каждые 801 450 км.

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"К докладу Tesla все еще есть вопросы. В основном автопилот используют на автомагистралях, где число аварий ниже, чем на улицах, где автопилот обычно не используют. Если сравнивать уровень аварийности для транспортного средства на шоссе и на городской улице – результаты всегда будут отличаться. Кроме того, пока не совсем ясно, как Tesla определяет понятие "авария". В США официальные отчеты основаны на сообщениях в полицию. При этом отчеты Tesla, вероятно, основаны на сообщениях автомобилистов о срабатывании подушек безопасности или внутренних датчиках", – отмечает аналитик Forbes Брэд Темплтон.

Отметим, что Tesla публикует свои ежеквартальные отчеты о безопасности авто с 2018 года. Впоследствии она начала сообщать о случаях возгорания своих авто.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Tesla Motors не попала в созданный страховой компанией Folksam список самых безопасных электромобилей 2019 года, несмотря на устоявшуюся репутацию.

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
электромобили Green Oboz Tesla
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