Новий рекорд швидкості: Tesla знову обійшла свого головного конкурента

Гоночна модифікація електромобіля Tesla Model S Plaid c трьома електродвигунами на трасі Нюрбургринг у Німеччині встановила новий рекорд.

Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport. Встановлений електрокаром результат перевищує попередній рекорд траси, який був встановлений Porsche Taycan.

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Новини Tesla встановила абсолютний рекорд безпеки для своїх електромобілів

За даними журналістів, Tesla змогла проїхати трасу двічі за 7:13 хвилин, що краще неофіційного часу в 7:23 хвилини, що було встановлено минулого разу, і на цілих 29 секунд краще часу, яке показав Porsche Taycan (7:42 хв). Рекорд було зафіксовано, але він все ще не є офіційним, поки не буде схвалений і затверджений адміністрацією гоночної траси.

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Для встановлення рекорду використовували версію Model S Plaid з трьома електродвигунами, збільшеним заднім дифузором і невеликим спойлером. Великий спойлер, який встигли сфотографувати спостерігачі, був вилучений після декількох тестових заїздів. Електрокар також оснастили спортивними шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 Cup R.

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

"Не дивлячись на те, що час в 7 хвилин 13 секунд не є офіційним, тепер в Tesla знають, що модернізована Model S здатна побити встановлений понад місяць тому рекорд. При цьому встановлений рекорд все ще нижче анонсованого часу в 7 хвилин 5 секунд, про який раніше компанія повідомляла в Twitter", – відзначає видання Teslarati.

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Tesla Model S Plaid на трасі в Нюрбургринзі auto-motor-und-sport.de

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск розкритикував результати відео, в якому ведучі шоу Top Gear провели випробування електромобілів Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo S.

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