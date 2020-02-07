Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до виходу

Новий електромобіль компанії Tesla Model Y завдяки оновленому запасу ходу в 507 км (315 миль) став найефективнішим електричним кросовером в світі за рейтингом EPA.

Об це повідомляє Electrek. Варто відзначити, що власником почесного титулу стала повнопривідна Performance версія авто.

Електромобіль Tesla Model Y https://thedriven.io

За даними видання, Tesla повідомила, що вже почала виробляти Model Y з випередженням графіка і перші поставки клієнтам почнуться в березні цього року. У своєму останньому звіті про доходи Tesla також оголосила, що електричний кросовер отримає збільшений запас ходу завдяки новому енергоефективному приводу.

Згодом пресслужба компанії показала графік, на якому порівняла параметри електрокарів, які випускають компанії-конкуренти.

tesla.com

Варто відзначити, що EPA не робить різниці для рейтингу Model Y Performance на основі різних варіантів коліс. При цьому Tesla представила три варіанти в своєму онлайн-конфігураторі: 19 дюймів, 20 дюймів і 21 дюйм, причому на сайті Tesla тільки 19-дюймова версія дає запас ходу в 315 миль від однієї зарядки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде проводять акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

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