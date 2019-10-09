Новий електрокар Tesla зняли під час секретних випробувань

У США журналістам вдалося зняти секретний процес дорожніх випробувань нового електромобіля Tesla Model Y.

Про це повідомляє портал Insideevs. За даними авторів, це трапилося в Пало-Альто, Каліфорнія (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

inverse.com

Тестування електрокара на громадських дорогах свідчить про те, що Tesla вийшла на фінальний етап підготовки авто перед початком його продажів. Бюджетні кросовери, що були побудовані на базі Model 3, мають вийти на ринок наприкінці 2020 року.

Варто зазначити, що Model Y і раніше помічали на випробуваннях. Однак останнім часом про машину нічого не було чутно.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Tesla випустила нову версію програмного забезпечення для своїх електромобілів, пропонуючи власникам поліпшення автопілота і кілька розважальних опцій: від караоке до "подорожей наосліп".

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