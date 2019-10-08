Можно заправлять даже дома: названы интересные факты об электромобилях

Использование электромобиля отличается от обычного бензинового авто, однако отличия не так существенны, как может показаться на первый взгляд.

Журналисты собрали мнения экспертов по основным вопросам о покупке и эксплуатации электрокаров. Об этом сообщает издание ElectricCarsReport.

1. Какие виды электромобилей существуют?

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В зависимости от принципа работы, все машины с электродвигателями можно разделить на три основных типа:

гибрид с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, аккумулятор которого заряжается, когда автомобиль снижает скорость ( HEV ). Примеры таких авто: Toyota Corolla Hybrid, Toyota Yaris Hybrid, Lexus RX450h, Ford Mondeo Hybrid, Honda NSX.

гибрид-плагин , у которого есть бензиновый двигатель, однако аккумулятор которого можно заряжать от сети ( PHEV ). Примеры таких авто: Mitsubishi Outlander, Volvo XC60 Twin Engine, BMW 225xe, Volkswagen Golf GTE, Toyota Prius Plug-in, Mercedes-Benz E350 e SE.

электромобиль с электродвигателем и аккумуляторной батареей, которую можно зарядить только от сети (BEV). Примеры таких авто: Tesla Model 3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro, Jaguar I-Pace, Audi e-tron 55 quattro, Kia Soul EV.

2. Где можно заряжать электрокары?

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Зарядные станции для электромобилей могут быть как общественными, так и частными: установить такую станцию в собственном гараже или на парковке может любой человек после получения разрешения. По состоянию на начало 2019 года в Украине насчитывалось порядка 1000 зарядных станций всех типов.

Если вы передвигаетесь на электромобиле только из дома на работу, то заряжать аккумулятор придется раз в несколько дней. В случае более интенсивных перемещений может потребоваться ежедневная зарядка. К примеру, батарея Nissan Leaf заряжается за ночь (8 часов) от 220/240-вольтовой зарядной установки Nissan. Литий-ионный аккумулятор Tesla тоже заряжается от 240В, но с помощью High Power Wall Connector (HPWC) процесс занимает 3,5 часа.

3. Какой средний запас хода у электрокара?

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Аккумуляторы электромобилей обеспечивают расстояние от 200 до более 400 км. Дальность пробега зависит от способа пользования автомобилем, поскольку электромобили потребляют меньше во время движения по городу.

4. Загрязняет ли электромобиль атмосферу?

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Электромобили считаются транспортными средствами с нулевыми выбросами. Кроме того, они также более устойчивы с точки зрения глобального жизненного цикла автомобиля, производя на 17-30% меньше выбросов по сравнению с дизельным или бензиновым автомобилем.

5. Электромобиль дороже бензинового авто?

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Электромобили становятся все более доступными. Технологические усовершенствования помогают снизить цену на модели на электротяге. Например, стоимость аккумуляторов в последние десятилетия снизилась на 80%. Также стоимость электроэнергии значительно ниже, чем у бензина или дизеля. Кроме того, подсчитано, что для обслуживания электромобиля нужно в три раза меньше средств, чем на авто с ДВС.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал в своем материале о том, что электрокары становятся все более популярными в Украине, однако достаточно скромное по европейским меркам количество зарядных станций для электромобилей все еще может отпугнуть потенциальных покупателей.

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