Украина совершила прорыв с зарядками для электрокаров: где появятся

На территории аэропорта "Борисполь" под Киевом в течение двух месяцев появятся 32 парковочных места с зарядными станциями для электромобилей.

Об этом сообщает профильный портал AviaNews со ссылкой на заявление коммерческого директора аэропорта Георгия Зубко. По его словом, расценки станут известны чуть позже.

avianews.com

Как утверждает Зубко, 30 мест будут размещены на втором этаже паркинга напротив терминала D, еще два — около отеля между терминалами D и B. Первые станции подзарядки уже смонтированы, но не введены в эксплуатацию.

"Большая просьба к автомобилистам, которые пока не отказались от автомобилей на бензине: давайте уважать друг друга. Владельцы электромобилей идут на некоторые неудобства ради окружающей среды. Самое меньшее, что можно сделать в ответ — не занимать паркоместа, выделенные для них", — обратился Зубко.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на стоянку на местах с зарядками действует стандартный тариф. Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн в час и 300 грн в сутки. При этом плата за использование зарядки будет взиматься отдельно частным оператором, который выполнит монтаж оборудования и будет оказывать услугу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рост количества "небезопасных" электромобилей в Украине происходит якобы из-за попыток избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

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