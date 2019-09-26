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27 сентября • обновлено в 19:32
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Украина совершила прорыв с зарядками для электрокаров: где появятся

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На территории аэропорта "Борисполь" под Киевом в течение двух месяцев появятся 32 парковочных места с зарядными станциями для электромобилей.

Об этом сообщает профильный портал AviaNews со ссылкой на заявление коммерческого директора аэропорта Георгия Зубко. По его словом, расценки станут известны чуть позже.

Украина совершила прорыв с зарядками для электрокаров: где появятся

avianews.com

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Как утверждает Зубко, 30 мест будут размещены на втором этаже паркинга напротив терминала D, еще два — около отеля между терминалами D и B. Первые станции подзарядки уже смонтированы, но не введены в эксплуатацию.

"Большая просьба к автомобилистам, которые пока не отказались от автомобилей на бензине: давайте уважать друг друга. Владельцы электромобилей идут на некоторые неудобства ради окружающей среды. Самое меньшее, что можно сделать в ответ — не занимать паркоместа, выделенные для них", — обратился Зубко.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на стоянку на местах с зарядками действует стандартный тариф. Для второго этажа многоуровневого паркинга он составляет 30 грн в час и 300 грн в сутки. При этом плата за использование зарядки будет взиматься отдельно частным оператором, который выполнит монтаж оборудования и будет оказывать услугу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рост количества "небезопасных" электромобилей в Украине происходит якобы из-за попыток избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

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Тема
Электротранспорт
Место
Украина Борисполь
Тег
электромобили
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