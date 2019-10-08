Можна заправляти навіть вдома: названо цікаві факти про електрокари

Використання електричного автомомобіля відрізняється від звичайного бензинового, проте не так істотно, як може видатися спершу.

Журналісти зібрали думки експертів щодо основних питань стосовно купівлі та експлуатації електрокарів. Про це повідомляє видання ElectricCarsReport.

1. Які види електромобілів існують?

gettyimages.com

Залежно від принципу роботи, всі машини можна розділити на три основні типи:

гібрид із двигуном внутрішнього згоряння і електродвигуном, акумулятор якого заряджається, коли авто знижує швидкість (HEV). Приклади: Toyota Corolla Hybrid, Toyota Yaris Hybrid, Lexus RX450h, Ford Mondeo Hybrid, Honda NSX.

гібрид-плагін, у якого є бензиновий двигун, проте акумулятор можна заряджати від мережі (PHEV). Приклади: Mitsubishi Outlander, Volvo XC60 Twin Engine, BMW 225xe, Volkswagen Golf GTE, Toyota Prius Plug-in, Mercedes-Benz E350 e SE.

електромобіль із електродвигуном і акумуляторною батареєю, яку можна зарядити тільки від мережі (BEV). Приклади: Tesla Model 3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro, Jaguar I-Pace, Audi e-tron 55 quattro, Kia Soul EV.

2. Де зарядитися?

gettyimages.com

Зарядні станції для електромобілів можуть бути як громадськими, так і приватними: встановити такий пристрій у власному гаражі або на парковці може будь-хто після отримання дозволу. Станом на початок 2019 року в Україні налічувалося майже тисяча зарядних станцій всіх типів.

Якщо ви пересуваєтеся на електромобілі тільки з дому на роботу, то заряджати акумулятор доведеться раз на кілька днів. У разі більш інтенсивних мандрівок, можливо, це знадобитися робити щодня. Наприклад, Nissan Leaf заряджається за ніч (8 годин) від 220/240-вольтової зарядної установки Nissan. Літій-іонний акумулятор Tesla теж заряджається від 240В, але за допомогою High Power Wall Connector (HPWC) процес займає 3,5 години.

3. Який середній запас ходу?

spectrum.ieee.org

Забезпечена відстань від 200 до понад 400 км. Дальність пробігу залежить від способу користування автомобілем, оскільки вони споживають менше енергії, коли рухаються по місту.

4. Чи забруднює електромобіль атмосферу?

gettyimages.com

Електрокари вважаються транспортними засобами з нульовими викидами. Крім того, вони також більш стійкі з точки зору глобального життєвого циклу машини, виробляючи на 17-30% менше викидів, як порівняти з дизельним або бензиновим авто.

5. Електричні дорожчі, ніж бензинові?

breitbart.com

Електромобілі стають все більш доступними. Наприклад, вартість акумуляторів протягом останніх десятиліть знизилася на 80%. Також ціна на електроенергію значно нижча, ніж на бензин чи дизель. Крім того, підраховано, що для обслуговування електрокара потрібно втричі менше коштів, ніж на авто з ДВС.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що електрокари стають все більш популярними в Україні, проте досить незначна з європейської точки зору кількість зарядних станцій все ще може відлякати потенційних покупців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!