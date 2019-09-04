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4 вересня • оновлено в 12:06
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"Моя Tesla може злетіти": Лукашенко похвалився подарунком від Ілона Маска

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що отримав в подарунок від американського мільярдера і засновника компанії SpaceX Ілона Маска електромобіль Tesla.

Про це він розповів учням 93-ій школи в Мінську, відповідаючи на питання, чому не використовує електровелосипед, повідомляє видання Автобізнес.

"У мене є електрична машина -Tesla. Я іноді її тестую - Маск подарував. І є у мене ще електромотоцикл, який Мінський завод вже випускає", - розповів глава Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

belvpo.com

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При цьому Лукашенко не уточнив, яку саме модель Tesla йому подарував Маск, проте кілька років тому він проводив тест-драйв електрокара Tesla Model S.

Тоді "останній диктатор Європи" залишився задоволений поїздкою, і порівняв аеродинаміку машини з космічним кораблем.

"На ньому можна з будь-якою швидкістю їхати. Чесно зізнаюся: проїхав 280 і злякався, що він може злетіти. Літак злітає і сідає з такою швидкістю. Дуже хороший автомобіль", - зазначив президент.

Варто відзначити, що Tesla не єдиний електрокар, який стоїть в гаражі Лукашенко - в 2017 році під час відвідування заводу "БелДжі" представники Китаю подарували йому електромобіль Geely.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пояснив, чому не хоче кататися на велосипеді на роботу і поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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Тема
електрокари
Особи
Олександр Лукашенко Ілон Маск
Місце
Білорусь Мінськ
Тег
електромобілі
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