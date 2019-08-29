Лукашенко решил "пустить весь лес на пеллеты", чтобы избавиться от зависимости от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указание начать масштабную переработку низкокачественной древесины республики в топливные пеллеты.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны, который отметил, что страна "минимизирует импорт углеводородов из России и заработает экспортную выручку", перерабатывая древесину в пеллеты,

"Уже реализуется программа по строительству шести пеллетных заводов. Они решают проблему использования низкокачественной древесины. В первом полугодии следующего года все уже будут работать. Это первый этап — эти шесть заводов. Если мы видим, что этого мало, а перспектива хорошая и Европа купит, то не надо тянуть со вторым этапом. Надо заниматься и дальше, удешевлять оборудование в том числе", — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко

По словам главы государства, он поручил разработать в стране программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины и поставил задачу перерабатывать весь древесный ресурс.

"Программа по строительству пеллетных заводов решит проблему использования низкокачественной древесины. В первом полугодии следующего года все уже будут работать. Мы ставим задачу уже до конца года получать первые пеллеты с некоторых заводов", - рассказал министр Лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа.

Он также подчеркнул, что объем производства топливных пеллет в ближайшей перспективе будет как минимум удвоен.

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