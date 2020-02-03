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3 лютого • оновлено в 11:39
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"Моргнути не встигнете": Ілон Маск анонсував нове покоління електрокарів Tesla

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Глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що найближчим часом електричний седан Model S отримає нову батарею, яка забезпечить йому запас ходу в 640 км.

Про це повідомляє Electrek. Бізнесмен упевнений, що оновлення електромобіля забезпечить йому перевагу над конкурентами.

Електромобіль Tesl Model S

Електромобіль Tesl Model S

motor1.com

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"Ми швидко підбираємося до 400-мильного діапазону для Model S. Так що ви і моргнути не встигнете, як Model S отримає запас ходу в 400 миль (близько 640 км), – заявив Маск під час конференції, яка була присвячена підсумкам 2019 року.

За словами Маска, на даний момент компания працює над новою тримоторною силовою установкою для нових модифікацій Model S і Model X, які з'являться до кінця цього року. Варто також нагадати, як в квітні 2019 року електрокари Model S і Model X отримали збільшений запас ходу при колишньої ємності батареї завдяки поліпшеній трансмісії і ряду інших оновлень.

Глава компанії підкреслив, що основний хімічний склад акумуляторних осередків "покращився багаторазово за ці роки", і що компанія "дуже задоволена" досягнутим показником енергетичної щільності осередків.

"Насправді, моделі S і X мають більший діапазон, ніж ми зараз заявляємо на сайті. Ми просто не спромоглися відновити інформацію, але фактичний діапазон моделей S і X вище", – заявив Маск.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в оновленні прошивки електромобілів Tesla знайшли згадки про зміни, які буде внесено до конструкції нових авто компанії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі
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