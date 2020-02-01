Глаза Терминатора: инженеры Tesla показали, как автопилот видит окружающий мир

В компании Tesla показали, как искусственный интеллект автопилота анализирует объекты, которые видит вокруг себя во время движения.

Видео с демонстрацией появилось в YouTube. В комментариях к ролику пользователи отметили что происходящее напоминает им "начало программного обеспечения Терминатора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автопилот Tesla vimeocdn.com

Судя по видео, искусственный интеллект автопилота в режиме реального времени распознает цели на дороге, машины, их направление, размер, отличает предметы от людей. Все это происходит практически мгновенно, машина с точностью оценивает происходящее.

Некоторые шутили, что таким видит в солнечных очках герой фильма "Железный Человек" Тони Старк. Больше всего вопросов у пользователей было к тому, какой процессор используют в компании, если в режиме автопилота компьютер может одновременно решать столько задач.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США владелец электромобиля Tesla Model 3 Эндрю Уиттл заявил, что благодаря автопилоту смог избежать столкновения с семьей медведей.

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