Мировой рекорд: электромобиль Robocar на аэродроме показал невероятный результат

Автономный электромобиль Robocar от компании Roborace установил мировой рекорд скорости, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом говорится на сайте премии. Рекорд был установлен на гоночной трассе, расположенной на военном аэродроме Элвингтон в английском графстве Йоркшир (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

По результатам заезда в одном направлении средняя скорость была зафиксирована на отметке в 280,37 км/ч, а в другом — 284,49 км/ч. Cредняя скорость заезда в 282,42 км/ч официально подтверждена Ассоциацией времени Великобритании (UKTA).

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Первый прототип беспилотного гоночного болида Robocar был разработан в 2017 году, с тех пор инженеры компании сделали несколько версий электромобиля, поэтапно усовершенствуя его возможности в каждой из них. В том числе есть версия Robocar с местом для водителя.

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Дизайном беспилотного электромобиля Robocar занимался немецкий художник-футурист Даниэль Саймон. Ранее он уже занимался подобной работой, но это были разработки для фантастических блокбастеров — транспортные средства для фильмов "Tron: Legacy" и "Captain America: The First Avenger".

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Бортовой компьютер электромобиля Robocar основан на специальной разработке NVIDIA для беспилотных автомобилей — NVIDIA Drive PX2. Технология позволяет захватывать и обрабатывать данные, получаемые от множества специальных датчиков на борту электромобиля, включая несколько видеокамер, лидар и GPS.

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Кузов электромобиля Robocar выполнен из карбоновых элементов. Каждое из четырех колес работает от отдельного электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 720 л.с. На борту электромобиля установлена аккумуляторная батарея мощностью 58 кВт*ч.

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономный электрокар Roborace Robocar roborace.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Fisker в США показала первые фотографии нового электрического кроссовера под названием Ocean со встроенными солнечными панелями и "вегетарианским" салоном.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся