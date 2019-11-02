Світовий рекорд: електромобіль Robocar на аеродромі показав неймовірний результат

Автономний електромобіль Robocar від компанії Roborace встановив світовий рекорд швидкості, який був занесений в Книгу рекордів Гіннесса.

Про це йдеться на сайті премії. Рекорд був встановлений на гоночній трасі, розташованій на військовому аеродромі Елвінгтон в англійському графстві Йоркшир (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

За результатами заїзду в одному напрямку середня швидкість була зафіксована на позначці в 280,37 км/год, а в іншому - 284,49 км/год. Середня швидкість заїзду в 282,42 км/год офіційно підтверджена Асоціацією часу Великобританії (UKTA).

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Перший прототип безпілотного гоночного боліда Robocar був розроблений в 2017 році, з тих пір інженери компанії зробили кілька версій електромобіля. У тому числі є версія Robocar з місцем для водія.

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Дизайном безпілотного електромобіля Robocar займався німецький художник-футурист Даніель Саймон. Раніше він вже займався подібною роботою, але це були розробки для фантастичних блокбастерів – транспортні засоби для фільмів "Tron: Legacy" та "Captain America: The First Avenger".

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Бортовий комп'ютер електромобіля Robocar заснований на спеціальній розробці NVIDIA для безпілотних автомобілів – NVIDIA Drive PX2. Технологія дозволяє захоплювати і обробляти дані, що йдуть від безлічі спеціальних датчиків на борту електромобіля, включаючи кілька відеокамер, лідар та GPS.

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Кузов електромобіля Robocar виконаний з карбонових елементів. Кожне з чотирьох коліс працює від окремого електродвигуна, сумарна потужність яких становить 720 к.с. На борту електромобіля встановлена акумуляторна батарея потужністю 58 кВт* од.

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Автономний електрокар Roborace Robocar roborace.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Fisker в США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean з вбудованими сонячними панелями і "вегетаріанським" салоном.

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