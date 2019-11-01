Новый конкурент Tesla: в США показали мощный электрокар с солнечными панелями

Компания Fisker в США показала первые фотографии нового электрического кроссовера под названием Ocean со встроенными солнечными панелями и "вегетарианским" салоном.
Об этом сообщает AutoExpress. По мнению журналистов, по дальности пробега авто сможет "составить конкуренцию" одному из лидеров отрасли, Tesla Model X.
Электромобиль Fisker Ocean
topgear.com
Кроссовер оснастят силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт-ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 480 километров. В дополнение электромобиль получит крышу с солнечными панелями для дополнительной подпитки батарей, что сможет обеспечивать до 1600 "бесплатных" километров пробега ежегодно.
В компании отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. При этом сам верх получит электрический привод — секцию крыши можно будет сдвинуть путем нажатия кнопки.
Электрокар Fisker Ocean
topgear.com
Фотографии салона пока не опубликованы, но в Fisker подчеркнули, что он станет "веганским": в его оформлении используют экологически чистые материалы, коврики выполнят из переработанного нейлона, полученного из старых рыболовных сетей, а на оббивку пойдет эко-замша и материалы из переработанного мусора.
Электрокар Fisker Ocean
topgear.com
Плюс ко всему инженеры применят "сверхэкономичную" систему кондиционирования. Компания Fisker представит рабочий прототип автомобиля 4 января 2020 г., однако заказы на него начнут принимать уже в нынешнем году. При этом первые кроссоверы доберутся до заказчиков не ранее 2022 года.
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