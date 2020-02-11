Мільярдер із США стане першим власником водневої супер'яхти

Американський мільярдер Білл Гейтс, статки якого Forbes оцінює в $112 млрд, стане власником вуглецево-нейтральної яхти Aqua, що працюватиме на водневому паливі.

Про це повідомляє The Guardian. Вартість судна, яке розробила нідерландська компанія Sinot, оцінюється в $644 млн.

Концепт яхти Sinot guim.co.uk

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"Джерелом натхнення став стиль життя розбірливого, далекоглядного власника. Яхта стане проривом з точки зору технологій, естетики та дизайну", – заявив дизайнер Сандлер Сінот.

Довжина яхти складе 112 м. На п'ятипалубному судні зможуть розміститися 14 гостей і 31 член екіпажу.

Воднева яхта Aqua esquireme.com

Джерелом енергії стане рідкий водень, розміщений у двох 28-тонних резервуарах, охолоджених до -253 °С. У паливних елементах водень буде змішуватися з киснем, а побічним продуктом стане вода. Паливо буде живити два двигуни потужністю 1 МВт.

Дизайн яхти натхненний океанськими хвилями, в оформленні використано багато дерева й скла. На судні буде павільйон, дві VIP-каюти в мінімалістичному японському стилі з вікнами від підлоги до стелі, вертолітний майданчик, каскадний басейн з панорамним видом і зона відпочинку.

Воднева яхта Aqua esquireme.com

Для обігріву гостей на палубі будуть встановлені чаші, наповнені пальним гелем. Зазвичай в якості палива використовуються дерево або вугілля.

Судно спустять на воду не раніше, ніж у 2024 році, уточнює The Telegraph. Яхта зможе розвивати швидкість у 17 вузлів (понад 30 км/год) і проходити понад 6000 км без дозаправки. Через дефіцит водневих заправок судно оснастять резервним дизельним двигуном.

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