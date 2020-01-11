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11 января • обновлено в 04:48
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Транспорт нового поколения: BMW создаст авто на водородном топливе

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Компания BMW работает над созданием автомобиля на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает Electrive. По данным издания, вместе с немецким концерном в процессе разработки также примет участие компания Toyota.

Прототип авто на водородных топливных элементах

Прототип авто на водородных топливных элементах

electrive.com

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"BMW и Toyota совместно разрабатывают новые силовые агрегаты на топливных элементах. Такая установка примерно в 10 раз дороже, чем система электромобиля с аккумулятором. Мы планируем уравновесить эти расходы до 2025 года с третьим поколением нашей масштабной системы топливных элементов, что может привести к объемов в сотни тысяч", – заявил глава отдела исследований и разработок BMW Клаус Фрелих,

При этом в компании отмечают, что в ближайшее время BMW планирует запустить пилотное производство автомобилей на топливных элементах нового поколения. В их числе окажутся кроссоверы моделей X6 и X7, создание которых должно начаться в ближайшее время

Фрелих уверен, что нынешние сроки разработки топливных элементов означают, что до 2025 года компания сможет предоставить лучшее решение, которое можно будет применять в легковых авто. В компании также отмечают, что водородные топливные элементы будут очень важны при создании частного и промышленного транспорта.

"Мы рассматриваем топливные элементы в качестве жизнеспособного решения в ситуации, когда перед нами стоят жесткие цели и сроки по сокращению выбросов CO2. Однако у нас не получится создать тяжелый внедорожник с батареями, потому что снижение полезной нагрузки с 6 тонн до 7 тонн – абсолютная чушь", – отметил представитель BMW.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Великобритании планируют использовать в пределах Лондона автобусы на водороде.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Германия
Тег
Green Oboz
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