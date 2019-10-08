Микрочипы Bosch существенно повысят запас хода электромобилей

В 2020 году компания Bosch начнет производство нового поколения микрочипов на основе карбида кремния, которые должны будут значительно увеличить запас хода электромобилей.

Об этом сообщает Reuters. Микрочипы нового типа попадут на массовый рынок через 3 года, обещает руководство концерна.

"Карбид-кремниевые полупроводники повышают мощность электромобилей. Для автомобилистов это означает увеличение дальности пробега на 6 %", — заявил член правления Bosch Харальд Крогер. По его словам, Bosch будет производить чипы на своём заводе в Ройтлингене, неподалеку от Штутгарта. Старт производства запланирован на конец 2021 года.

Чипы будут использовать карбид кремния, который способен выдержать более высокие температуры и перепады напряжения, присутствующие в системе, отвечающей за маршрутизацию электричества между батареей и трансмиссией в электрокарах. Инженеры Bosch утверждают, что новые чипы обеспечивают более высокую проводимость, при этом расходуют меньше энергии.

В компании не сообщили о том, какие производители первыми получат микрочипы. Стоит отметить, что Bosch является основным поставщиком для Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, которые сейчас активно расширяют линейку своих электрокаров ради соперничества с Tesla.

Отметим, что небольшой запас хода электрокаров является одним из главных препятствий на пути широкого распространения электрокаров среди массового покупателя. Однако с каждым годом производители "зеленых" авто увеличивают его объем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как группа ученых создала для Tesla новый тип батарей, которых в теории хватит на миллион километров пробега.

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