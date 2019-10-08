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8 жовтня • оновлено в 13:21
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Мікрочіпи Bosch істотно підвищать запас ходу електромобілів

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У 2020 році компанія Bosch почне виробництво нового покоління мікрочіпів на основі карбіду кремнію, які повинні будуть значно збільшити запас ходу електромобілів.

Про це повідомляє Reuters. Мікрочіпи нового типу потраплять на масовий ринок через 3 роки, обіцяє керівництво концерну.

Мікрочіпи Bosch істотно підвищать запас ходу електромобілів

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Роки прохань: Tesla додасть у свої електрокари найбільш очікувану функцію

"Карбід-кремнієві напівпровідники підвищують потужність електромобілів. Для автомобілістів це означає збільшення дальності пробігу на 6%", - заявив член правління Bosch Харальд Крогер. За його словами, Bosch буде виробляти чіпи на своєму заводі в Ройтлінгені, неподалік від Штутгарта. Старт виробництва запланований на кінець 2021 року.

Чіпи будуть використовувати карбід кремнію, який здатний витримати більш високі температури і перепади напруги в системі, яка відповідає за маршрутизацію електрики між батареєю і трансмісією в електрокарах. Інженери Bosch стверджують, що нові чіпи забезпечать більш високу провідність, при цьому витрачаючи менше енергії.

У компанії не повідомили про те, які виробники першими отримають мікрочіпи. Варто відзначити, що Bosch є основним постачальником для Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, які зараз активно розширюють лінійку своїх електрокарів заради суперництва з Tesla.

Відмітимо, що невеликий запас ходу електрокарів є одною з головних перешкод на шляху широкого поширення електрокарів серед масового покупця. Однак з кожним роком виробники "зелених" авто збільшують його обсяг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як група вчених створила для Tesla новий тип батарей, яких в теорії вистачить на мільйон кілометрів пробігу.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Німеччина
Тег
електромобілі
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