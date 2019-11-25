Маск пообещал оснастить Cybertruck неожиданной деталью: как это будет работать

Электрический пикап Tesla Cybertruck можно будет заказать с установленными солнечными панелями, которые повысят запас хода электромобиля.

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter. При этом бизнесмен подчеркнул, что в будущем хотел бы видеть электрокар полностью работающим на энергии солнца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Предположительно, солнечные панели будут установлены над грузовым отсеком electrek.co

Один из пользователей социальной сети спросил Маска, можно ли установить в телескопическую крышу, которая выдвигается из крыши авто и закрывает грузовой отсек электрокара, солнечные панели. Это, по его словам, позволило бы использовать электромобиль в качестве генератора.

В ответ глава Tesla ответил утвердительно. По словам Маска, при покупке Cybertruck будет возможность заказать версию с солнечными панелями, которые позволят увеличить запас хода на несколько десятков километров в день.

Will be an option to add solar power that generates 15 miles per day, possibly more. Would love this to be self-powered. Adding fold out solar wings would generate 30 to 40 miles per day. Avg miles per day in US is 30. — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

При этом Маск отметил, что мощность панелей будет зависеть от принципа, по которому панели будут установлены на авто, и погодных условий. В лучшем случае запас хода электромобиля можно будет увеличить на 65 км, подчеркнул глава компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября Маск впервые показал электрический пикап Сybertruck с бронированным кузовом и армированными стеклами во время презентации в Лос-Анджелесе. В социальных сетях отдельного внимания удостоился футуристический дизайн электрокара, который получил массу противоречивых оценок.

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