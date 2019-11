Маск пообещал оснастить Cybertruck неожиданной деталью: как это будет работать

Электрический пикап Tesla Cybertruck можно будет заказать с установленными солнечными панелями, которые повысят запас хода электромобиля.

Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter. При этом бизнесмен подчеркнул, что в будущем хотел бы видеть электрокар полностью работающим на энергии солнца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Один из пользователей социальной сети спросил Маска, можно ли установить в телескопическую крышу, которая выдвигается из крыши авто и закрывает грузовой отсек электрокара, солнечные панели. Это, по его словам, позволило бы использовать электромобиль в качестве генератора.

В ответ глава Tesla ответил утвердительно. По словам Маска, при покупке Cybertruck будет возможность заказать версию с солнечными панелями, которые позволят увеличить запас хода на несколько десятков километров в день.

Will be an option to add solar power that generates 15 miles per day, possibly more. Would love this to be self-powered. Adding fold out solar wings would generate 30 to 40 miles per day. Avg miles per day in US is 30.